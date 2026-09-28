Wlałam 500 ml do toalety i poszłam spać. Rano po kamieniu i brzydkim zapachu nie było śladu

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-28 10:32

Żółty osad z kamienia w muszli klozetowej potrafi osadzać się błyskawicznie, psując wygląd łazienki. By uniknąć szorowania i drogiej chemii, warto sięgnąć po domowe metody. Wlałam 500 ml popularnego napoju do toalety na noc, a rano osad po prostu zniknął. To niezawodny sposób na higieniczną czystość.

Ręka osoby w żółtej rękawiczce czyści białą toaletę szczotką. O domowych sposobach na kamień przeczytasz w Eska.
Autor: Shutterstock Czyszczenie toalety
  • Kamień i żółte zacieki w muszli klozetowej to częsty problem, który szpeci łazienkę i powoduje nieprzyjemny zapach.
  • Wystarczy wlać na noc 500 ml powszechnie znanego napoju do toalety, by osad zniknął bez śladu.
  • Za skuteczność tej metody odpowiada kwas, który doskonale radzi sobie z wapiennymi zaciekami.
  • Warto sprawdzić ten oraz inne domowe patenty na czystą toaletę bez użycia agresywnej chemii.

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Wlałam 500 ml coli do porośniętej kamieniem toalety. Rano po osadzie nie było śladu

Pewne jest, że o czystość toalety należy dbać regularnie, nie tylko ze względów estetycznych, ale przede wszystkim higienicznych. Twarda woda powoduje szybkie powstawanie wapiennych osadów, które z czasem tworzą grubą, żółtą warstwę i stają się źródłem nieprzyjemnych zapachów. By tego uniknąć, trzeba na bieżąco usuwać zacieki. Z pomocą przychodzi powszechnie znany napój gazowany – cola. Kiedy w mojej toalecie nagromadził się żółty osad, wlałam do środka 500 ml tego płynu i zostawiłam na noc. Rano wystarczyło przetrzeć muszlę szczotką i spłukać wodę, a kamień całkowicie ustąpił. Sekretem tego działania jest obecny w coli kwas fosforowy, który znakomicie rozpuszcza wapienne nawarstwienia.

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Domowe sposoby na usuwanie kamienia z toalety

Czyszczenie toalety nie musi opierać się wyłącznie na silnych detergentach. Oprócz coli, istnieją inne, równie skuteczne domowe metody. Świetnie sprawdzi się gęsta pasta przygotowana z sody oczyszczonej i wody. Wystarczy nałożyć ją na zakamienione miejsca, odczekać pół godziny, a następnie spłukać ciepłą wodą. Ten sposób eliminuje konieczność uciążliwego szorowania, a soda dodatkowo neutralizuje przykre zapachy. Kolejnym ciekawym patentem jest wykorzystanie tabletki do zmywarki. Należy wrzucić ją do muszli na około 10 godzin. Po tym czasie wystarczy lekko wyczyścić wnętrze szczotką i zalać gorącą wodą. Dzięki temu nie tylko usuniemy kamień, ale również zapobiegniemy zatykaniu się rur.

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