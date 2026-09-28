Narkotyki w powiecie chełmskim. Policja znalazła 12 kg substancji zakopanych w ziemi

Narkotyki ukryte w beczkach na terenie powiatu chełmskiego

Policjanci z pionu kryminalnego komendy w Krasnymstawie przeprowadzili przeszukanie posesji zamieszkiwanej przez 26-letniego mężczyznę. Funkcjonariusze działali na podstawie wcześniej uzyskanych ustaleń operacyjnych, które doprowadziły ich na teren powiatu chełmskiego. Podczas szczegółowych działań mundurowi odnaleźli kilka plastikowych beczek, które były w całości zakopane w ziemi. To właśnie wewnątrz tych ukrytych pod powierzchnią gruntu pojemników znajdowały się znaczne ilości substancji zabronionych.

Mefedron i marihuana o wartości blisko 800 000 zł

Przeprowadzone przez służby badania laboratoryjne potwierdziły, że w zakopanych beczkach znajdował się mefedron oraz marihuana. Łączna waga zabezpieczonych środków odurzających i psychotropowych wyniosła 12 kilogramów, a ich czarnorynkową wartość oszacowano na prawie 800 000 zł. Na terenie tej samej posesji policjanci znaleźli także sterydy w postaci tabletek oraz płynu w ampułkach. Zabezpieczono również wagę, młynki do rozdrabniania oraz inne przedmioty, które mogły służyć do przygotowywania i porcjowania narkotyków.

Zarzuty i areszt dla 26-latka z powiatu chełmskiego

Zatrzymany 26-latek został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, gdzie wykonano z jego udziałem dalsze czynności, a następnie osadzono go w policyjnym areszcie. Kolejnego dnia mężczyznę doprowadzono do Prokuratury Rejonowej w Chełmie. Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokurator przedstawił mu zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Mieszkaniec powiatu chełmskiego usłyszał również zarzut posiadania przyrządów służących do przerobu narkotyków.

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie

Po zapoznaniu się z wnioskiem organów ścigania sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 26-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Przeprowadzone działania funkcjonariuszy pionu kryminalnego pozwoliły na wyeliminowanie z nielegalnego obrotu dużej partii środków odurzających. Policjanci dotarli do miejsca przechowywania substancji na dużą skalę dzięki konsekwentnie realizowanym czynnościom operacyjnym. Zabezpieczenie towaru o wartości blisko 800 000 zł to efekt pracy funkcjonariuszy z krasnostawskiej komendy.

Źródło: Policja.pl