LEGO Store w Szczecinie już otwarty. Fani przyjechali z całej Polski, by być tu od pierwszego dnia

Do tej pory fani LEGO ze Szczecina, którzy chcieli odwiedzić oficjalny sklep marki, musieli planować podróże do innych miast, a czasem nawet za granicę. Podczas otwarcia nie brakowało więc głosów, że nowa lokalizacja w Galaxy Centrum była naprawdę bardzo potrzebna.

– W końcu mamy go w Szczecinie. Nie musimy jeździć do Berlina – mówił jeden z uczestników wydarzenia. Inni wspominali o wcześniejszych wyprawach do Poznania czy Gdańska. Tym razem to fani z innych części Polski ruszyli w drogę do na północ, by powitać nowy, szczeciński salon ukochanej marki. Wśród gości znalazły się całe rodziny, które specjalnie przyjechały na otwarcie. Jeden z fanów pokonał z Warszawy około 450 kilometrów, żeby być tego dnia w Galaxy Centrum.

I rzeczywiście, od samego rana było wiadomo, że nie będzie to zwykły dzień zakupowy. Nowy sklep o powierzchni 236 m² bardzo szybko wypełnił się odwiedzającymi.

Wstęgę przeciął sześcioletni fan klocków LEGO

Jednym z najbardziej symbolicznych momentów wydarzenia było oczywiście oficjalne przecięcie wstęgi. Tego zadania dokonał sześcioletni Franek, który wraz z rodziną podróżuje po Polsce, uczestnicząc w otwarciach kolejnych punktach LEGO Store. Szczecińska uroczystość była dla nich już dziesiątym takim wydarzeniem.

To dobrze pokazuje, że LEGO Store to dla najbardziej zaangażowanych fanów coś więcej niż sklep. Kolejne lokalizacje stają się punktami na mapie, które warto odwiedzać, a ich otwarcia – okazją do spotkania z innymi miłośnikami marki.

Szczeciński marynarz z ponad 15 tysięcy klocków

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów nowego sklepu jest ogromna figura marynarza. Nie jest to przypadkowy wybór. Postać została zaprojektowana jako ukłon w stronę Szczecina i jego związków z żeglugą.

Marynarz został zbudowany z ponad 15 tysięcy klocków LEGO, dzięki czemu trudno przejść obok niego obojętnie. Podczas otwarcia właśnie ta konstrukcja przyciągała szczególną uwagę odwiedzających.

– Najbardziej lubię takie specjalnie customizowane rzeźby. Na marynarza przede wszystkim czekałem – mówił jeden z fanów.

Szczeciński akcent pojawia się zresztą nie tylko w samej figurze. Marynarz trafił również na wyjątkową pieczątkę, którą można zdobyć w LEGO-paszporcie. To jedna z pamiątek, dzięki którym wizyta w sklepie może stać się częścią większej kolekcji.

Nie tylko zakupy, ale przede wszystkim zabawa

Nowy LEGO Store został zaprojektowany jako przestrzeń, w której można nie tylko znaleźć konkretny zestaw, ale też samodzielnie budować i eksperymentować.

Jednym z miejsc, które od razu przyciągają uwagę, jest ściana LEGO Pick a Brick. W dużych, przezroczystych boksach znajdują się klocki w wielu kolorach i kształtach. Można wybrać potrzebne elementy i wykorzystać je do stworzenia własnej konstrukcji albo uzupełnienia posiadanego zestawu.

Na odwiedzających czeka również wieża do budowania minifigurek, w której można samodzielnie dobierać poszczególne części postaci, a także interaktywne stoły i przestrzenie przeznaczone do praktycznej zabawy. Sklep ma być miejscem, w którym wyobraźnia może przejąć kontrolę – bez względu na wiek.

Podczas otwarcia można było również zobaczyć liczne postaci i konstrukcje inspirowane popularnymi grami, filmami, serialami i bajkami. Nie zabrakło także elementów zręcznościowych, które dodatkowo zachęcały do zatrzymania się i sprawdzenia swoich umiejętności.

Rzadkie zestawy i małe kolekcjonerskie skarby

Dla części odwiedzających najważniejsza była jednak zawartość półek. Nowy sklep oferuje szeroki wybór popularnych serii, między innymi LEGO City, LEGO Friends czy LEGO NINJAGO, ale także produkty dostępne wyłącznie w ramach oferty LEGO Retail. (Radio ESKA⁠ )

Wśród nich znalazły się między innymi LEGO Ideas „Z archiwum X”, LEGO Harry Potter™ „Ministerstwo Magii™” – edycja kolekcjonerska oraz LEGO Icons „Władca Pierścieni: Minas Tirith™”. To właśnie takie zestawy były szczególnie interesujące dla kolekcjonerów, którzy podczas otwarcia mogli zobaczyć produkty trudniej dostępne w zwykłej sprzedaży.

Ale LEGO Store to również mniejsze przedmioty, które mogą stać się dodatkiem do kolekcji albo po prostu drobną pamiątką. Na miejscu dostępne są między innymi breloczki z postaciami znanymi ze świata LEGO.

– Są też unikatowe zestawy, niektóre bardzo rzadkie. Nie spodziewałam się, że będę mogła je tu zobaczyć – mówiła jedna z uczestniczek otwarcia.

Kolekcjonowanie zaczyna się już przy wejściu

Na pierwszych gości czekała także specjalna pamiątka związana z otwarciem. Przygotowano blisko 2500 kolekcjonerskich płytek z napisem „I <3 LEGO Store Szczecin”. Dla fanów, którzy lubią zachowywać wspomnienia z kolejnych lokalizacji, był to dodatkowy powód, żeby pojawić się w sklepie już pierwszego dnia.

Do tego dochodzi LEGO-paszport, w którym można zbierać charakterystyczne pieczątki z odwiedzanych sklepów. Szczeciński marynarz otrzymał własną, wyjątkową wersję, dzięki czemu lokalny motyw stał się częścią kolekcjonerskiej zabawy.

Klocki LEGO dla małych i dużych

Jednym z najbardziej widocznych elementów otwarcia była różnorodność gości. W Galaxy Centrum pojawili się rodzice z dziećmi, nastolatki, dorośli kolekcjonerzy i wieloletni fani marki. Niektórzy przyszli z ciekawości, inni dokładnie wiedzieli, czego szukają.

I właśnie możliwość wspólnego spędzenia czasu wydaje się jednym z najważniejszych elementów nowego miejsca. LEGO Store został pomyślany tak, aby można było przyjść tutaj po zestaw, ale równie dobrze spędzić czas na budowaniu, stworzyć własną minifigurkę, wybrać pojedyncze klocki czy wziąć udział w organizowanych w sklepie wyzwaniach i wydarzeniach.

Otwarcie już za nami, ale zabawa dopiero się zaczyna

Oficjalne otwarcie pierwszego LEGO Store w Szczecinie zakończyło się, ale sklep dopiero rozpoczyna swoją działalność. Na odwiedzających czekają nie tylko zestawy, ale też strefy Pick a Brick i Build a Minifigure, aktywności oraz wsparcie pracowników, którzy pomagają dobrać produkty odpowiednie zarówno dla początkujących konstruktorów, jak i doświadczonych kolekcjonerów.

Szczecin dołączył tym samym do polskiej mapy oficjalnych sklepów LEGO. A patrząc na liczbę osób, które pojawiły się w Galaxy Centrum już pierwszego dnia, można powiedzieć jedno: mieszkańcy miasta i regionu zdecydowanie czekali na tę chwilę. I właśnie dlatego podczas otwarcia tak często padało jedno słowo: wreszcie.

Tekst sponsorowany