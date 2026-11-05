Machine Gun Kelly przyjedzie do Polski w 2027 roku. Artysta dołącza do składu warszawskiego festiwalu

Machine Gun Kelly wystąpi na Summer Punch Festival 2027 w Warszawie

Twórcy wydarzenia ujawnili kolejne szczegóły nadchodzącej edycji, zapowiadając potężną dawkę muzycznych wrażeń. Okazało się, że jako drugi headliner Summer Punch Festival wystąpi Machine Gun Kelly. Ogłoszenie tego artysty dowodzi, że impreza powróci w rozbudowanej, dłuższej oraz znacznie silniejszej formule.

Uczestnicy wydarzenia mogą szykować się na trzydniową zabawę na terenie warszawskiej Letniej Sceny Progresji. Koncerty zaplanowano w dniach od 17 do 19 czerwca 2027 roku, a liczne występy będą odbywać się równolegle na trzech różnych scenach.

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Największe sukcesy Machine Gun Kelly i nominacja do nagrody Grammy

Kojarzony również ze skrótem mgk wokalista słynie z tego, że bez trudu odnajduje się w odmiennych nurtach muzycznych. Zarówno w pop punku, jak i pop rapie Machine Gun Kelly tworzy niezwykle chwytliwe utwory, które natychmiast zapadają słuchaczom w pamięć. Najlepszym dowodem na jego wyczucie do pisania przebojów są doskonałe wyniki sprzedaży poszczególnych wydawnictw.

W 2020 roku wydawnictwo artysty zatytułowane „Tickets to My Downfall” od razu wspięło się na pierwsze miejsce prestiżowego notowania Billboard 200. Dwa lata później ten wynik powtórzył krążek „mainstream sellout”, który dał muzykowi nominację do nagrody Grammy.

Rekordy popularności w zestawieniach otworzyły wykonawcy drogę do wyprzedawania biletów na największych światowych stadionach oraz halach koncertowych. Wśród najbardziej pamiętnych wydarzeń w jego dotychczasowym dorobku znajduje się występ dla pięćdziesięciu tysięcy słuchaczy w rodzinnym Cleveland.

Machine Gun Kelly nagrał utwory z Fredem Durstem i Wizem Khalifą

Artysta udowodnił w 2026 roku, że zamykanie się w sztywnych ramach jednego gatunku zupełnie go nie interesuje. Wokalista zaskoczył swoich odbiorców nietypowymi projektami z innymi wykonawcami. Efektem tych działań był kawałek „FIX UR FACE” zarejestrowany wspólnie z ikoną nu metalu, Fredem Durstem z formacji Limp Bizkit, a także stworzony z raperem Wizem Khalifą mixtape pod tytułem „blog era boyz”.

Bez względu na aktualnie obrany kierunek brzmieniowy, amerykański gwiazdor zawsze dba o precyzyjne przygotowanie swoich występów na żywo. Każdy koncert mgk stanowi widowisko łączące muzykę, efekty wizualne oraz ogromną energię w prezentację na najwyższym poziomie.

Kto zagra na Summer Punch Festival 2027? Daty, miejsce i artyści

Ujawnienie obecności mgk stanowi zaledwie jeden z elementów budowanego programu imprezy. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów, w 2027 roku festiwal stanie się połączeniem nowoczesnych brzmień z nostalgią. Przed publicznością zgromadzoną pod trzema scenami zaprezentują się zarówno doświadczeni wykonawcy z wieloletnim stażem, jak i wschodzące talenty, które dopiero zaczynają zdobywać rozgłos w branży.

Potwierdzono już, że trzydniowe wydarzenie uświetnią występy trzech głównych gwiazd. Przyszłoroczna edycja odbędzie się w dniach 17-19 czerwca 2027 roku na terenie Letniej Sceny Progresji w Warszawie. Warto przypomnieć, że już na początku października ujawniono pierwszych wykonawców, a w składzie znaleźli się headliner Architects, Beartooth oraz Wage War, którym towarzyszyć będą 3OH!3, Gvllow i Karen Dió.