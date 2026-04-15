Kayne West w Polsce 2026! Kiedy i gdzie koncert rapera? [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Kanye West wystąpi w Polsce. To informacja, na której potwierdzenie czekaliśmy od tygodni. Od dawna się spekuluje, że raper chciał odwiedzić nasz kraj w ramach nowej trasy koncertowej. Ye niedawno wydał nowy album "Bully", który zrobił lepsze wyniki niż się spodziewano. Jego koncert na stadionie w Los Angeles również się wyprzedał, a do tego scenie, wizualizacje, światła i realizacja zachwyciły wielu internautów. Wydaje się więc, że pomimo licznych kontrowersji w związku z hasłami rasistowskimi i antysemickimi nie zaszkodziły raperowi. W Polsce również na pewno znajdą się chętni na koncert, mimo jego wypowiedzi negujących holocaust. Wiemy już, kiedy się odbędzie show. Oto najważniejsze informacje o wydarzeniu.

Kanye West w Polsce 2026 - kiedy i gdzie?

Na stronie internetowej Kanye'go Westa pojawiła się informacja o koncercie w Polsce. Wiemy, kiedy raper wystąpi w naszym kraju. Wykonawca hitów "Stronger" i "Flashing Lights" wystąpi na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Koncert odbędzie się w piątek, 19 czerwca 2026.

Kanye West w Polsce 2026 - jak kupić bilety?

Przedsprzedaż na koncert Kanyego Westa w Chorzowie startuje 20 kwietnia. Aby się na nią dostać, trzeba zarejestrować się na stornie tour.yeezy.com, w zakładce Poland. Przy zapisywaniu się trzeba podać adres e-mail i numer telefonu. Sprzedaż ogólna ma wystartować dzień później czyli 21 kwietnia.

Kanye West w Polsce 2026 - ceny biletów

Oficjalne ceny biletów na koncert Kanyego Westa w Chorzowie nie są jeszcze znane, ale serwis glamrap.pl podaje, że cennik może wyglądać następująco:

VIP – 3500 zł

Golden Circle – 1800 zł

Płyta – 1200 zł

Trybuna 1 – 1200 zł

Trybuna 2 – 950 zł

Trybuna 3 – 850 zł

Trybuna 4 – 750 zł

Trybuna 5 – 550 zł