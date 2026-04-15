Kayne West w Polsce 2026! Kiedy i gdzie koncert rapera? [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Adrian Rybak
2026-04-15 11:18

Kanye West, który aktualnie występuje jako Ye, potwierdził koncert w Polsce! Kontrowersyjny amerykański raper wystąpi w naszym kraju szybciej niż się spodziewano! Kiedy i gdzie odbędzie się widowisko? Jak zdobyć bilety? Oto najważniejsze informacje dla osób zainteresowanych show Westa.

Kanye West wystąpi w Polsce. To informacja, na której potwierdzenie czekaliśmy od tygodni. Od dawna się spekuluje, że raper chciał odwiedzić nasz kraj w ramach nowej trasy koncertowej. Ye niedawno wydał nowy album "Bully", który zrobił lepsze wyniki niż się spodziewano. Jego koncert na stadionie w Los Angeles również się wyprzedał, a do tego scenie, wizualizacje, światła i realizacja zachwyciły wielu internautów. Wydaje się więc, że pomimo licznych kontrowersji w związku z hasłami rasistowskimi i antysemickimi nie zaszkodziły raperowi. W Polsce również na pewno znajdą się chętni na koncert, mimo jego wypowiedzi negujących holocaust. Wiemy już, kiedy się odbędzie show. Oto najważniejsze informacje o wydarzeniu. 

ZOBACZ TAKŻE: Najlepsze występy na Coachelli 2026. Nie tylko Justin Bieber i Sabrina Carpenter 

Kanye West w Polsce 2026 - kiedy i gdzie?

Na stronie internetowej Kanye'go Westa pojawiła się informacja o koncercie w Polsce. Wiemy, kiedy raper wystąpi w naszym kraju. Wykonawca hitów "Stronger" i "Flashing Lights" wystąpi na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Koncert odbędzie się w piątek, 19 czerwca 2026

Kanye West w Polsce 2026 - jak kupić bilety?

Przedsprzedaż na koncert Kanyego Westa w Chorzowie startuje 20 kwietnia. Aby się na nią dostać, trzeba zarejestrować się na stornie tour.yeezy.com, w zakładce Poland. Przy zapisywaniu się trzeba podać adres e-mail i numer telefonu. Sprzedaż ogólna ma wystartować dzień później czyli 21 kwietnia. 

Kanye West w Polsce 2026 - ceny biletów

Oficjalne ceny biletów na koncert Kanyego Westa w Chorzowie nie są jeszcze znane, ale serwis glamrap.pl podaje, że cennik może wyglądać następująco:

  • VIP – 3500 zł
  • Golden Circle – 1800 zł
  • Płyta – 1200 zł
  • Trybuna 1 – 1200 zł
  • Trybuna 2 – 950 zł
  • Trybuna 3 – 850 zł
  • Trybuna 4 – 750 zł
  • Trybuna 5 – 550 zł
