„Ile snów nam zostało”? Przekonajmy się pod sceną! Natalia Muianga w składzie XIII edycji Kazimiernikejszyn!

Natalia Muianga – wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka i artystka młodego pokolenia, znana z wyjątkowej charyzmy scenicznej. Pochodzi z Gdańska, gdzie stawiała pierwsze kroki artystyczne, łącząc pasję do muzyki z energią sceniczną. Ukończyła II stopień wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Wygrała ostatnią edycję programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. Jej singiel „Beznamiętnie” spotkał się ze wspaniałym odbiorem słuchaczy oraz rozgłośni radiowych. Aktualnie wydała nowy singiel „Ile Snów Nam Zostało”.

Zarezerwuj 15–19 lipca 2026 w kalendarzu i wpadaj do Kazimierza Dolnego, bo XIII edycja Kazimiernikejszyn to prawdziwa jazda bez trzymanki przez muzykę, naturę i radość bycia razem! Kazimiernikejszyn to wyjątkowy festiwal muzyczny, łączący energetyczne koncerty, pozytywną energię, kontakt z naturą, autorskie przygody oraz warsztaty rozwojowe. Jego charakterystyczna, bezstresowa atmosfera pozostaje w pamięci uczestników jeszcze długo po zakończeniu wydarzenia. Festiwal odbywa się w malowniczym Kazimierzu Dolnym, jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce, które stanowi inspirującą przestrzeń dla artystów i harmonijnie łączy naturę, zabytkową architekturę oraz gościnność lokalnej społeczności.

Największą wartością Kazimiernikejszyn jest jego publiczność – otwarta, pełna entuzjazmu i życzliwości, która aktywnie uczestniczy w tworzeniu niepowtarzalnego klimatu wydarzenia. Festiwal daje możliwość oderwania się od codzienności i zanurzenia w świecie koncertów, relaksu, warsztatów oraz inspirujących doświadczeń. Dodatkowym atutem są przepiękne widoki, słoneczna pogoda oraz spotkania z Przegośćmi, które dopełniają wyjątkowy charakter tego wydarzenia.

TEGOROCZNY LINE-UP

ŁĄKI ŁAN

IGO

KACPERCZYK

PAKTOFONIKA ORKIESTRA

GRZEGORZ TURNAU NATALIA MUIANGA

KAŚKA SOCHACKA

BASS ASTRAL

NATALIA PRZYBYSZ

KAZIMIERSKA ORKIESTRA DZIADOWSKA

KASIA SIENKIEWICZ

KATHIA

KAZIMIERNIKEJSZYN – XIII EDYCJA 15-19 lipca 2026, Kazimierz Dolny Karnety dostępne w kasie Klubu Stodoła oraz w sprzedaży internetowej.

