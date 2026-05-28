Nowe witryny Café Bristol przyciągają spojrzenia. To dzieło znanej scenografki

125 lat warszawskiego Hotelu Bristol

Hotel Bristol, ikona Warszawy oraz jeden z najbardziej wytwornych i rozpoznawalnych budynków stolicy, obchodzi swoje 125. urodziny. Z tej okazji przez cały rok zaplanowano wiele wydarzeń i aktywności dla gości hotelowych, turystów i Warszawiaków. Wśród jubileuszowych inicjatyw znalazły się m.in. urodzinowe witryny w Café Bristol. Realizację przygotowania witryn powierzono pracowni Malwiny Rytych-Wardzyńskiej, cenionej scenografki i dekoratorki witryn sklepowych, autorki realizacji m.in. dla takich marek jak Hermès, Galilu, Lukullus, La Marqueuse czy Annabelle Minerals.

W tym szczególnym dla Hotelu Bristol roku zdecydowaliśmy się zaprosić do współpracy wyjątkową scenografkę, która od lat tworzy witryny dla renomowanych marek. Cieszymy się, że dzięki jej pomysłom nasz Hotel nabierze jubileuszowego blasku a jeszcze więcej Warszawiaków i turystów dowie się o urodzinach obiektu - mówi Magdalena Eliasz, dyrektorka generalna Hotel Bristol, a Luxury Collection Hotel, Warsaw.

Porzucony hotel budzi grozę wjeżdżających do Krakowa

Motyw dmuchawców w jubileuszowych witrynach

Koncepcja dwóch witryn w Café Bristol powstała wokół motywu urodzin i celebracji. Elementem łączącym obie realizacje stał się motyw dmuchawców znany z głównego lobby hotelu - wyjaśnia Malwina Rytych-Wardzyńska. To jeden z najważniejszych symboli artystycznego dziedzictwa Hotelu – harmonijne połączenie sztuki i architektury. Oryginalny ornament zaprojektował Otto Wagner jr, czołowy twórca wiedeńskiej secesji. Ten sam wzór można znaleźć w głównym lobby, na nowoczesnych dywanach w pokojach gościnnych, a także na jubileuszowym logo.

Lewa witryna nawiązuje bezpośrednio do hotelu — drzwi, muzyka dobiegająca z wnętrza, subtelnie odnosi się do dziedzictwa założyciela hotelu, Ignacego Jana Paderewskiego. Urodzinowe rekwizyty budują wrażenie chwili tuż przed rozpoczęciem przyjęcia - tłumaczy autorka.

W aranżacji pojawia się również zapowiedź urodzinowej edycji Tortu Bristol, który będzie dostępny od połowy czerwca br.

Druga witryna koncentruje się na Café Bristol, prezentując celebrację 125-lecia w pełnym ruchu — muzyka ożywia elementy scenografii, nadając całości lekkość, taneczność i dynamiczny, urodzinowy charakter - kontynuuje Rytych-Wardzyńska.

Jubileuszowe witryny w Café Bristol będzie można podziwiać do końca roku. Zapraszamy!

O Hotelu Bristol, a Luxury Collection Hotel, Warsaw

Otwarty w 1901 roku przez Ignacego Jana Paderewskiego, Hotel Bristol jest jednym z najbardziej prestiżowych adresów w Polsce. Łącząc secesyjny blask z nowoczesnym luksusem, od 125 lat pozostaje centrum życia kulturalnego i towarzyskiego stolicy.

Dziś Hotel Bristol, Warsaw należy do portfolio marki The Luxury Collection skupiającej ikoniczne hotele, które łączą luksus, autentyczność i głębokie zakorzenienie w lokalnej kulturze. Oferuje 165 luksusowych, stylowych pokoi oraz 41 apartamentów. W Hotelu działają: uwielbiana przez Warszawiaków kawiarnia Café Bristol, restauracja, 2 bary - Bar Kolumnowy oraz gin bar Lane’s, sezonowy champagne bar z zapierającym dech w piersiach widokiem na Warszawę, a także sale konferencyjne, Bristol spa z centrum fitness i krytym basenem.