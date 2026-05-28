Warszawski Hotel Bristol świętuje 125 lat! Bogaty program wydarzeń przez cały rok

Hotel Bristol - ikona Warszawy

Hotel Bristol, ikona Warszawy oraz jeden z najbardziej wytwornych i rozpoznawalnych budynków stolicy, obchodzi swoje 125. urodziny. Pierwszego gościa powitano 19 listopada 1901 roku. Fundatorem hotelu był Ignacy Jan Paderewski. Od początku swojego powstania Hotel Bristol stanowił synonim luksusu i nowoczesności, wyposażony był w liczne udogodnienia na najwyższym światowym poziomie. Nieprzypadkowo jego nazwa nawiązuje do angielskiej elegancji. Hotel od początku swojego istnienia pełnił także rolę instytucji, a nie tylko miejsca oferującego podróżnym nocleg. Był świadkiem wielkich wydarzeń historycznych i kulturalnych. Przed II wojną światową gościli w nim m. in. śpiewak Enrico Caruso, noblistka Maria Skłodowska-Curie, polityk Herbert Hoover - późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych oraz sławny tenor Jan Kiepura, który dla zgromadzonej publiczności wykonał legendarny koncert z narożnego balkonu. Po II wojnie światowej hotel, przejęty przez państwo, stopniowo podupadał. Dopiero w latach 90. został wyremontowany i otwarty ponownie dla gości w 1993 roku. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała była brytyjska premier Margaret Thatcher. W kolejnych latach hotel odwiedzili m.in. królowa Elżbieta II, Pablo Picasso, aktorki Marlena Dietrich i Sophia Loren, muzycy zespołów Depeche Mode i Rolling Stones, a także reżyserzy, jak Woody Allen i Martin Scorsese. Dziś te nazwiska można podziwiać na Ścianie Sław - instalacji artystycznej, która upamiętnia najznamienitszych gości hotelu.

Wyjątkowy jubileusz

Od stycznia 2026 roku Hotel Bristol zaprasza gości hotelowych, turystów, mieszkańców stolicy oraz swoich partnerów do wspólnego świętowania 125. urodzin.

Już dziś zapraszamy wszystkich naszych gości i Warszawiaków na 125. urodziny Hotelu Bristol. To wyjątkowy jubileusz, dlatego postanowiliśmy obchodzić go przez cały rok i zaprosić do udziału nie tylko gości i partnerów, ale również mieszkańców stolicy. Hotel Bristol to miejsce nierozerwalnie związane z życiem kulturalnym i towarzyskim Warszawy. To miejsce-instytucja, które od momentu powstania stało się tłem wyjątkowych momentów polskiej historii oraz wizyt najznamienitszych przedstawicieli ze świata nauki, polityki, kultury i sztuki - zarówno polskich, jak i zagranicznych. To nasze wspólne dziedzictwo. Jestem bardzo dumna z tak różnorodnego programu i cieszę się, że będziemy świętować go razem

- mówi Magdalena Eliasz, dyrektorka generalna Hotelu Bristol, Warsaw.

Logo “125 years. One Icon”

Z okazji jubileuszu zaprojektowano logo inspirowane motywem dekoracyjnym widocznym na suficie hotelowego lobby. Autorem oryginalnego ornamentu jest Otto Wagner jr - jeden z czołowych twórców wiedeńskiej secesji. Motyw ten najczęściej interpretowany jest jako dmuchawce. Jego obecność odnajdujemy m.in. na dywanach pięter gościnnych, gdzie wzór powraca w nowoczesnej odsłonie. To jeden z najważniejszych symboli artystycznego dziedzictwa Hotelu – harmonijne połączenie sztuki i architektury. Jubileuszowe logo towarzyszyć będzie wszystkim wydarzeniom związanym z rocznicą. Pojawi się także na nowych przypinkach, które ozdobią uniformy zespołu Hotelu.

i Autor: Hotel Bristol/ Materiały prasowe

Jubileuszowe inicjatywy - co w programie?

W ramach obchodów 125-lecia Hotel Bristol przygotował bogaty program inicjatyw celebrujących jego historię i związki z kulturą.

W lutym Hotel będzie gościć przedstawicieli kalifornijskiej winnicy Epoch Estate Wines , założonej przez Ignacego Jana Paderewskiego.

, założonej przez Ignacego Jana Paderewskiego. W Café Bristol pojawi się jubileuszowa edycja Tortu Bristol , stworzona we współpracy z jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów sceny klasycznej, oraz czekoladowe praliny w kształcie architektonicznych ikon Warszawy, dostępne w opakowaniach zaprojektowanych przez lokalną artystkę.

, stworzona we współpracy z jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów sceny klasycznej, oraz czekoladowe praliny w kształcie architektonicznych ikon Warszawy, dostępne w opakowaniach zaprojektowanych przez lokalną artystkę. Od kwietnia do listopada możliwe będzie zwiedzanie historycznych wnętrz Hotelu z przewodnikiem . Uczestnicy zobaczą m.in. Apartament Ignacego Jana Paderewskiego, Ścianę Sław, majestatyczny Bar Kolumnowy oraz Salę Malinową, która w swojej historii gościła wybitne osobistości różnych epok.

. Uczestnicy zobaczą m.in. Apartament Ignacego Jana Paderewskiego, Ścianę Sław, majestatyczny Bar Kolumnowy oraz Salę Malinową, która w swojej historii gościła wybitne osobistości różnych epok. Program uzupełni wystawa organizowana we współpracy z ASP Warszawa , prezentująca prace młodych twórców i twórczyń inspirowane ikonami stolicy.

, prezentująca prace młodych twórców i twórczyń inspirowane ikonami stolicy. Hotel powróci także do jednej ze swoich najpiękniejszych tradycji – eleganckich dancingów. W programie cykl Jazzowych Dancingów, a w listopadzie, w rocznicę przyjęcia pierwszego gościa - wielki bal. Wydarzenie będzie kulminacją całorocznych obchodów jubileuszu.

Hotel Bristol, Warsaw - dziś

Dziś Hotel Bristol, Warsaw należy do portfolio marki The Luxury Collection skupiającej ikoniczne hotele, które łączą luksus, autentyczność i głębokie zakorzenienie w lokalnej kulturze.

Hotel Bristol oferuje:

165 luksusowych, stylowych pokoi,

41 apartamentów.

W Hotelu Bristol działają:

uwielbiana przez Warszawiaków kawiarnia Café Bristol,

restauracja,

2 bary - Bar Kolumnowy oraz gin bar Lane’s,

sezonowy champagne bar z zapierającym dech w piersiach widokiem na Warszawę,

sale konferencyjne,

Bristol spa z centrum fitness i krytym basenem.