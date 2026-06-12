ESKA Music Tour w Nowogardzie. Grubson i Eryk Moczko wystąpią nad Jeziorem Nowogardzkim

Miasto otwarte na mieszkańców i gości

Nowogard od lat rozwija się jako miejsce przyjazne zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym. Położony nad Jeziorem Nowogardzkim zachęca do spacerów, aktywnego wypoczynku i odkrywania lokalnych atrakcji. Malownicze położenie, rozległe tereny zielone oraz historyczna zabudowa sprawiają, że miasto ma swój niepowtarzalny charakter.

Spacerując po Nowogardzie, można natknąć się na średniowieczne mury obronne, odwiedzić kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny czy zajrzeć na Plac Wolności. To właśnie połączenie historii z nowoczesnością sprawia, że miasto przyciąga coraz więcej osób szukających miejsc z własną tożsamością i spokojniejszym rytmem życia.

Inwestycje i rozwój w zgodzie z naturą

W ostatnich latach Nowogard konsekwentnie inwestuje w rozwój edukacji, sportu, kultury i przestrzeni publicznej. Samorząd stawia również na działania związane z ochroną środowiska i poprawą jakości życia mieszkańców. Dzięki temu miasto rozwija się w sposób zrównoważony, dbając zarówno o nowoczesną infrastrukturę, jak i lokalne dziedzictwo.

To właśnie takie podejście sprawia, że Nowogard jest miejscem, które potrafi łączyć codzienny komfort życia z atrakcyjną ofertą wydarzeń dla mieszkańców i turystów.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Grubson i Eryk Moczko gwiazdami ESKA Music Tour

Najbliższą okazją do odwiedzenia miasta będzie koncert organizowany w ramach ESKA Music Tour 2026. Wydarzenie odbędzie się 26 czerwca na Placu Szarych Szeregów, a początek zaplanowano na godzinę 19:00.

Na scenie pojawi się Grubson – jeden z najpopularniejszych polskich artystów łączących hip-hop, reggae i elektronikę. Jego utwory od lat cieszą się popularnością, a "Na szczycie" na stałe zapisało się w historii polskiej muzyki rozrywkowej.

Publiczność usłyszy także Eryka Moczkę, reprezentanta młodego pokolenia polskiego rapu. Artysta z Poznania zdobył rozpoznawalność dzięki utworom takim jak "Napalone Fanki", "ENZO" czy "Certyfikat", które osiągnęły miliony odtworzeń w serwisach streamingowych.

Wieczór poprowadzi dziennikarka i prezenterka Radia Eska Kasia Węsierska.

Autor: ESKA/Nowogard/ Materiały prasowe

Muzyczne rozpoczęcie lata w Nowogardzie

ESKA Music Tour od kilku lat odwiedza miasta w całej Polsce, przyciągając tysiące uczestników. Ubiegłoroczna edycja objęła 23 wydarzenia w 21 miastach i była największą radiową trasą koncertową w kraju.

Czerwcowy koncert w Nowogardzie będzie okazją do wspólnego świętowania początku wakacji, spotkania z muzyką na żywo i spędzenia czasu w wyjątkowej atmosferze nad Jeziorem Nowogardzkim. Wszystko wskazuje na to, że 26 czerwca Plac Szarych Szeregów wypełni się fanami dobrej muzyki i letniej energii.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Projekt pn. „EKO-MIESZKAŃCY GMINY NOWOGARD”, realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021–2027, Umowa o dofinansowanie nr FEPZ.02.23-IZ.00-0018/24-00, Priorytetu 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.23 Ochrona przyrody i jej zasobów.

Tekst sponsorowany