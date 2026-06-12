Platforma Madonny na Paradzie Równości w Warszawie! Polscy fani świętują wydanie "Confessions II"

Od dekad Madonna pozostaje jedną z najważniejszych postaci wspierających społeczność LGBTQIA+. Jej twórczość, działalność artystyczna i publiczne zaangażowanie uczyniły ją symbolem wolności, odwagi i prawa do bycia sobą. To właśnie ten duch będzie towarzyszył uczestnikom wydarzenia.

Quiz o Madonnie na Paradzie Równości

Obchody rozpoczną się już w Miasteczku Równości. W godzinach 12:30-13:00 odbędzie się quiz wiedzy o Madonnie, podczas którego fani będą mogli sprawdzić znajomość kariery i dorobku artystki. Na zwycięzców czekać będą wyjątkowe nagrody, w tym płyty winylowe. Zabawę poprowadzi redaktor serwisu ESKA.pl Maksymilian Kluziewicz.

Fotograf Britney Spears zdradza szczegóły jej ślubu. Wokalistka zaufała Polakowi!

Platforma Madonny na Paradzie Równości 2026

Kulminacyjnym punktem programu będzie przejazd platformy w godzinach 14:00-16:00. W tym czasie uczestnicy usłyszą DJ sety oraz remixy największych hitów Madonny, które od lat inspirują kolejne pokolenia słuchaczy na całym świecie. Wypatrujcie nas i koniecznie dołączajcie do wspólnego marszu!