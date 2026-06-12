Platforma Madonny na Paradzie Równości w Warszawie! Polscy fani świętują wydanie "Confessions II"

Od dekad Madonna pozostaje jedną z najważniejszych postaci wspierających społeczność LGBTQIA+. Jej twórczość, działalność artystyczna i publiczne zaangażowanie uczyniły ją symbolem wolności, odwagi i prawa do bycia sobą. To właśnie ten duch będzie towarzyszył uczestnikom wydarzenia.
Quiz o Madonnie na Paradzie Równości
Obchody rozpoczną się już w Miasteczku Równości. W godzinach 12:30-13:00 odbędzie się quiz wiedzy o Madonnie, podczas którego fani będą mogli sprawdzić znajomość kariery i dorobku artystki. Na zwycięzców czekać będą wyjątkowe nagrody, w tym płyty winylowe. Zabawę poprowadzi redaktor serwisu ESKA.pl Maksymilian Kluziewicz.
Platforma Madonny na Paradzie Równości 2026
Kulminacyjnym punktem programu będzie przejazd platformy w godzinach 14:00-16:00. W tym czasie uczestnicy usłyszą DJ sety oraz remixy największych hitów Madonny, które od lat inspirują kolejne pokolenia słuchaczy na całym świecie. Wypatrujcie nas i koniecznie dołączajcie do wspólnego marszu!