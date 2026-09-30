Telewizja Polska ogłosiła lokalizację "Sylwestra z Dwójką"

Gdzie odbędzie się "Sylwester z Dwójką"? Znamy lokalizację

Telewizja Polska ujawniła miejsce organizacji "Sylwestra z Dwójką". Władze stacji postawiły na sprawdzone rozwiązania, dlatego impreza znów zawita do Katowic. Scena plenerowa ponownie zostanie zbudowana na Placu Sławika i Antalla, w bezpośrednim sąsiedztwie legendarnego Spodka.

Ponowny wybór Śląska jest w pełni przemyślanym krokiem. Kierownictwo TVP chce powielić model, który rok temu przyniósł gigantyczny sukces i zapewnił stacji pozycję lidera w czasie witania Nowego Roku.

Wyniki oglądalności ubiegłorocznego Sylwestra w TVP2

Ostatnia edycja "Sylwestra z Dwójką" pobiła rekordy, stając się absolutnym hitem wśród telewizyjnyxch imprez tego typu. Wydarzenie transmitowane w TVP2 oraz TVP Polonia przyciągnęło przed ekrany niemal 2,9 mln osób, co pozwoliło Telewizji Polskiej zdominować konkurencję.

Sukces telewizyjny szedł w parze z gigantyczną frekwencją pod katowickim Spodkiem, gdzie tłumy uczestników zdecydowało się powitać Nowy Rok na żywo.

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Przepis TVP na udanego Sylwestra na Śląsku

Ostatni triumf imprezy to nie tylko zasługa doskonałego miejsca, ale przede wszystkim bogatej oferty muzycznej. Według doniesień nadawcy, żadna inna stacja nie zaprosiła do siebie tak imponującej liczby gwiazd. Zaprezentowano bardzo zróżnicowany materiał, opierający się na występach czołowych polskich wokalistów.

Wiele wskazuje na to, że Telewizja Polska nie zamierza obniżać poprzeczki i przygotowuje równie spektakularne wydarzenie. Nowy Rok w Katowicach i w milionach domów ma zostać przywitany przy dźwiękach największych hitów śpiewanych na żywo przez gwiazdy polskiej sceny.

Kto wystąpi na "Sylwestrze z Dwójką"? Oczekiwanie na gwiazdy

Największą zagadką wciąż pozostaje skład artystyczny tegorocznej edycji. Na ten moment Telewizja Polska nie ujawnia, kogo zobaczymy na katowickiej scenie, ale zapewnia, że wszelkie wątpliwości zostaną wkrótce rozwiane.

Oficjalne potwierdzenie nazwisk gwiazd "Sylwestra z Dwójką" oraz dodatkowe informacje o koncercie pojawią się już niebawem w oficjalnych komunikatach.