Kamil Stoch pożegnał skocznie. Legenda wspomina historyczne sukcesy

Długa lista sukcesów i rekordów Stocha

Kamil Stoch na swoim koncie ma dwie Kryształowe Kule, trzy Złote Orły z Turnieju Czterech Skoczni, a także trzy złote medale olimpijskie z Soczi i Pjongczangu. W dorobku Polaka znajdują się też dwa złota mistrzostw świata oraz dwa zwycięstwa w cyklu Raw Air. Łącznie wygrał on 39 konkursów Pucharu Świata, zrównując się w tym osiągnięciu z Adamem Małyszem.

Pierwsze zwycięstwo w karierze zawodnik z Zębu odniósł na Wielkiej Krokwi w Zakopanem w 2011 roku. Najwięcej pucharowych triumfów święcił właśnie w Zakopanem oraz w niemieckim Willingen – po pięć wygranych na obu obiektach. W sezonie 2021/2022 po raz ostatni stanął na najwyższym stopniu podium i w czołowej trójce, mając 34 lata.

"Nigdy nie dzieliłem swoich zwycięstw i sukcesów na bardziej i mniej ważne. Natomiast szczerze jestem dumny i bardzo się cieszę z tego, że byłem częścią najlepszej drużyny w historii skoków narciarskich w Polsce i miałem okazję właśnie wspólnie z kolegami odnosić i celebrować te największe sukcesy" - powiedział PAP Stoch.

Jakie refleksje towarzyszyły ostatnim startom?

Skoczek, debiutujący w Pucharze Świata w 2004 roku w wieku niespełna 17 lat, spędził na pucharowych arenach 22 sezony. Po 30. urodzinach wygrał aż 17 zawodów PŚ, będąc zdecydowanym liderem tego zestawienia (drugi w klasyfikacji Dawid Kubacki zgromadził sześć triumfów po przekroczeniu tej granicy wiekowej). Stoch z żoną Ewą otrzymali od Polskiego Związku Narciarskiego bilet na podróż dookoła świata jako prezent z okazji zakończenia kariery.

W poprzednim sezonie, startując w kadrze jako jeden z dwóch weteranów u boku Piotra Żyły, 39-letni zawodnik żegnał się ze skoczniami na całym świecie. Jak sam przyznał, zdawał sobie sprawę z tego, że to jego ostatnie występy na konkretnych obiektach, co wywoływało zróżnicowane emocje – od presji na dobry wynik po radość ze skakania. Nowy sezon Pucharu Świata bez Kamila Stocha ruszy 20 listopada w Lillehammer.