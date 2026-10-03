Genialny trik na szybkie czyszczenie rusztu piekarnika. Tłuszcz i brud znikną w kilka minut w dodatku bez szorowania

Ruszt piekarnika brudzi się po zaledwie kilku użyciach, a usunięcie przypalonego tłuszczu bywa kłopotliwe.

Istnieje genialny trik, który pozwala zmiękczyć uporczywe osady bez mozolnego szorowania, wykorzystując produkty, które zapewne masz w domu.

Sprawdź, jak szybko wyczyścić ruszt piekarnika bez zbędnego szorowania.

Podczas pieczenia tłuszcz i soki z potraw mogą pryskać na ścianki oraz ruszt. Wysoka temperatura podczas pieczenia potraw sprawia, że brud zaczyna mocniej przywierać do ścianek i rusztu. Zatem, jeśli nie usuniemy zabrudzeń od razu po wyciągnięciu jedzenia z piekarnika i jego ostygnięciu, to z każdym kolejnym użyciem piekarnika zacznie się tworzyć następna warstwa osadu. Po pewnym czasie zwykłe przetarcie powierzchni gąbką niewiele daje. Próba usunięcia zaschniętego tłuszczu na sucho zwykle kończy się mozolnym szorowaniem, a przecież mało kto marzy o takim sposobie spędzania wolnego popołudnia.

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Zrób to z brudnym rusztem i zapomnij o problemie bez szorowania

Do wyczyszczenia naszego rusztu pomocny może okazać się zwykły worek na śmieci. Wyjmij ruszt z piekarnika i włóż go do szczelnego, mocnego worka. Następnie przygotuj roztwór z około 2 litrów ciepłej wody, 1 tabletki do zmywarki i 2 łyżek sody oczyszczonej. Tabletkę trzeba wcześniej rozpuścić w wodzie, a następnie dodać sodę. Gdy mieszanka nieco ostygnie, można ostrożnie przelać ją do worka z rusztem. Worek należy dobrze zamknąć i zostawić na mniej więcej godzinę. W tym czasie możecie zająć się innymi czynnościami, gdyż nasz ruszt nie wymaga szorowania, a cała "magia" dzieje się sama. Roztwór ma za zadanie zmiękczyć zaschnięty tłuszcz i resztki jedzenia, dzięki czemu późniejsze czyszczenie staje się znacznie łatwiejsze.

Po godzinie wystarczy użyć gąbki

Po namoczeniu ruszt wyjmujemy z worka i dokładnie myjemy gąbką. Zmiękczone zabrudzenia powinny schodzić znacznie łatwiej niż wcześniej. Na koniec trzeba dobrze wypłukać metalową kratkę pod bieżącą wodą i pozostawić ją do wyschnięcia. Przy wyjątkowo mocno zabrudzonym ruszcie może być konieczne użycie środków chemicznych. Nadal jest to jednak zdecydowanie mniej pracy niż walka z twardym, zaschniętym osadem. Najważniejsze, by nie czekać, aż zabrudzenia zamienią się w grubą warstwę spalenizny. Regularne czyszczenie oznacza mniej pracy, a piekarnik dłużej pozostaje w dobrym stanie. Ten prosty trik oszczędzi ci sporo czasu i energii!

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