Kabaret Neo-Nówka i jego "Pokolenie DNA". Grupa występuje z nowym programem. Wygraj bilet!

Kamil Polewski
2026-03-11 18:08

Kabaret Neo-Nówka z nowym programem "Pokolenie DNA" przejmuje sceny w całej Polsce! Roman Żurek, Michał Gawliński i Radosław Bielecki ponownie rozbawią widzów do łez z wyjątkowym materiałem. Przed nami między innymi występ grupy w Legionowie pod patronatem Radia ESKA i Radia ESKA2. Co warto wiedzieć?

Kabaret Neo-Nówka ma nowy program

Kabaret Neo-Nówka od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród miłośników dobrego humoru. Ich występy to gwarancja wysokiej jakości rozrywki, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte na prestiżowych festiwalach kabaretowych. "Pokolenie DNA" pod patronatem Radia ESKA oraz Radia ESKA2 to kolejny dowód na to, że Roman Żurek, Michał Gawliński i Radosław Bielecki nie boją się podejmować trudnych tematów i robią to w sposób inteligentny, dowcipny i angażujący.

Program ten to idealna propozycja dla osób, które szukają czegoś więcej niż tylko prostej rozrywki – to kabaret, który bawi i zmusza do myślenia. W "Pokoleniu DNA" zobaczymy całą plejadę charakterystycznych dla Neo-Nówki postaci, a także zupełnie nowe kreacje, które z pewnością na długo zapadną w pamięć widzów.

Wygraj bilety na naszej antenie. Występ w Legionowie już 22 marca

Wejściówki na nowy program Kabaretu Neo-Nówka są dostępne na platformie qualitim.pl. Ale to nie wszystko! Zaproszenia możecie wygrać również, słuchając Radia ESKA i Radia ESKA2. Bądźcie z nami!

"Jedno jest pewne – uśmiech po tym wydarzeniu zostanie z Tobą na długo. Nie przegap tego wyjątkowego spektaklu!" - zapewniają organizatorzy.

Kabaret Neo-Nówka - "Pokolenie DNA" - harmonogram

  • 22.03 - Legionowo
  • 27.03 - Jelenia Góra
  • 28.03 - Nowa Sól
  • 28.03 - Lubin
  • 29.03 - Bydgoszcz
  • 25.04 - Tarnobrzeg
  • 26.04 - Krosno
  • 27.04 - Mielec
  • 28.04 - Katowice
  • 25.09 - Tarnów
  • 26.09 - Tarnowskie Góry
  • 26.09 - Będzin
  • 27.09 - Bielsko-Biała
  • 09.10 - Toruń
  • 10.10 - Łódź
  • 11.10 - Warszawa
  • 17.10 - Nowy Sącz
  • 18.10 - Jastrzębie-Zdrój
  • 18.10 - Mysłowice
  • 19.10 - Kraków
  • 24.10 - Olsztyn
  • 13.11 - Rzeszów
  • 14.11 - Lublin
  • 15.11 - Zamość
  • 15.11 - Chełm
  • 20.11 - Słupsk
  • 21.11 - Elbląg
  • 21.11 - Gdańsk
  • 22.11 - Inowrocław
  • 22.11 - Grudziądz
  • 27.11 - Zielona Góra
  • 28.11 - Poznań
  • 29.11 - Wrocław
