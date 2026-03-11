Małgorzata Tomaszewska spotkała się z brazylijską legendą. Wspólne zdjęcia z bramkarzem robią furorę

- Dziennikarka Małgorzata Tomaszewska miała okazję spotkać się twarzą w twarz z wybitnym bramkarzem z Brazylii, Nelsonem Didą, podczas oficjalnego spotkania z mediami poprzedzającego zbliżające się wielkimi krokami piłkarskie święto Galacticos Show, zaplanowane na 25 kwietnia na murawie chorzowskiego Stadionu Śląskiego.

- W trakcie nadchodzącego widowiska na boisku zamelduje się nie tylko wspomniany Dida, ale również plejada innych światowych i polskich gwiazd futbolu, w tym między innymi Ronaldinho, Francesco Totti i Javier Zanetti, a także krajowi weterani tacy jak Jacek Krzynówek oraz Marek Citko.

- Medialne spotkanie zapowiadające imprezę zorganizowano 11 marca w stolicy, gdzie brazylijski golkiper wdał się w dyskusję z popularną prezenterką, a uwiecznione przez fotoreporterów kadry z tej rozmowy mają stanowić piękny symbol piłki nożnej łączącej ludzi niezależnie od wieku czy pochodzenia.

Małgorzata Tomaszewska u boku słynnego brazylijskiego bramkarza

Dziennikarka od najwcześniejszych lat swojego życia obraca się w świecie piłki nożnej, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę jej rodzinne korzenie. Jej ojcem jest przecież słynny Jan Tomaszewski, legendarny golkiper, który przeszedł do historii jako bohater mistrzostw świata w 1974 roku oraz zawodnik zatrzymujący reprezentację Anglii na kultowym Wembley. Sportowe tradycje w rodzinie prezenterki TVN pielęgnowały również jej matka, Katarzyna Calińska-Tomaszewska, oraz babcia, Danuta Szmidt-Calińska, które święciły triumfy w tenisie stołowym. Tym razem na drodze Małgorzaty Tomaszewskiej stanął inny wybitny specjalista od bronienia dostępu do siatki, Nelson Dida z Brazylii. Ten utytułowany gracz dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów w barwach włoskiego AC Milan, a w 2002 roku wniósł w górę puchar za zdobycie mistrzostwa świata z kadrą narodową. Pozyskanie do udziału w widowisku postaci, która cieszy się ogromnym szacunkiem w środowisku piłkarskim na całym świecie, to gigantyczny sukces organizatorów zaplanowanego na 25 kwietnia wydarzenia. Na murawie Stadionu Śląskiego w Chorzowie wystąpią tego dnia również inni giganci sportu, tacy jak Ronaldinho, Francesco Totti, Javier Zanetti, Claude Makelele, Maicon, Aldair oraz Edgar Davids. Polską stronę będą natomiast reprezentować dawni kadrowicze: Jacek Krzynówek, Marek Citko, Tomasz Wałdoch, Emmanuel Olisadebe, Grzegorz Mielcarski, a także Radosław Majdan.

Dida i Małgorzata Tomaszewska udowadniają, że sport to uniwersalny język

Środowa konferencja, którą zorganizowano 11 marca w Warszawie, uświetniona została osobistą wizytą utytułowanego Brazylijczyka, który chętnie uciął sobie pogawędkę z zachwycającą swoją prezencją dziennikarką. Rozmówcom z pewnością nie zabrakło wątków do dyskusji, zwłaszcza że gwiazda stacji TVN zapewne posiada ogromną wiedzę na temat rzemiosła bramkarskiego, czerpiąc ją z licznych opowieści swojego słynnego ojca. Wspólne fotografie brazylijskiego mistrza oraz znanej prezenterki stanowią doskonały dowód na to, że dyscyplina ta w naturalny sposób potrafi zbliżać do siebie przedstawicieli różnych nacji i generacji. Wszystkie te wyjątkowe ujęcia można obejrzeć w specjalnie przygotowanej galerii, gdzie udostępniono również zdjęcia innych znanych osobistości promujących imprezę Galacticos Show, w tym chociażby Marka Citki oraz Jacka Krzynówka.

