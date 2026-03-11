Poznaliśmy zwycięzców Warszawiaków 2025! Oto najciekawsze miejsca, wydarzenie, zdjęcie, dzielnica, e-Twórca oraz Warszawiak Roku 2025!

Spis treści Oto wszyscy laureaci Plebiscytu Warszawiaki 2025

We wtorek, podczas uroczystej Gali Finałowej, ogłoszono laureatów Plebiscytu Warszawiaki pod honorowym patronatem Prezydenta miasta st. Warszawy - Rafała Trzaskowskiego. W tym roku o tytuły “Warszawiaków 2025” walczyło aż 128 nominowanych w 12 kategoriach! Głosowanie finałowe na stronie Warszawiaki.pl trwało 5 lutego do 3 marca br. (godz. 23:59). Laureaci wszystkich kategorii otrzymali nagrody zaprojektowane przez wybitnego artystę-grafika Andrzeja Pągowskiego. Muzyczną gwiazdą wieczoru był zespół Singin’ Birds.

Warto zaznaczyć, że tegoroczna nagroda nieco się różniła od tej znanej już z ubiegłych edycji. Do laureatów trafiła grafika w nieco odświeżonej, przez artystę, formie

- podkreśla Bartosz Kańtoch, pomysłodawca i twórca Plebiscytu Warszawiaki.

W wielu kategoriach bój o zwycięstwo trwał do ostatnich minut głosowania. Serdecznie gratulujemy wszystkim nominowanych, laureatom drugich i trzech miejsc oraz oczywiście laureatom 9. edycji wydarzenia!

- dodaje Arkadiusz Pilarz, dyrektor Plebiscytu Warszawiaki.

W tegorocznej edycji plebiscytu pojawiły się dwie nowe kategorie: Rodzinne Miejsce Roku oraz e-Twórca Roku. Nieco zmieniona została także kategoria gastronomiczna - w tym roku mieszkańcy miasta wybierali Kuchnię Roku! Partnerem kategorii została marka Coca-Cola, która dla zwycięskiej restauracji ufundowała nagrodę pieniężną o wartości 5 000 zł. Podczas Gali Finałowej Plebiscytu nagrodzeni zostali laureaci pierwszych trzech miejsc we wszystkich 12 plebiscytowych kategoriach.

Oto wszyscy laureaci Plebiscytu Warszawiaki 2025

Warszawiak Roku 2025 - Mikołaj „Bagi” Bagiński

2 miejsce - Agnieszka Sikora

3 miejsce - Łukasz Ostoja-Kasprzycki

Dzielnica Roku 2025 - Bemowo

2 miejsce - Mokotów

3 miejsce - Praga-Południe

Wydarzenie Roku 2025 - Jarmark Warszawski pod PKiN

2 miejsce - Otwarcie Placu Centralnego

3 miejsce - Zdjęcia do filmu „Lalka” na Krakowskim Przedmieściu

Zdjęcie Roku 2025 - Karolina Sadrzak - „Poranek, który zatrzymał miasto we mgle”

2 miejsce - Paweł Długokęcki - „Niebo w pastelach”

3 miejsce - Dominika Bender - „Dwa światy”

E-twórca Roku 2025 - @Idzie.my - Klaudia Mróz

2 miejsce - @wolter_zycko - Wolter Żyćko

3 miejsce - @kozacka_warszawa - Mariusz Kozak

Inicjatywa Roku 2025 - Moje Szmulki

2 miejsce - Studio DE_HA

3 miejsce - Street Art Start

Rodzinne Miejsce Roku 2025 - Terminal Kultury Gocław

2 miejsce - Smart Kids Planet

3 miejsce - Centrum Nauki Kopernik

Sport Roku 2025 - Warszawska Olimpiada Seniorów

2 miejsce - 34. Bieg Powstania Warszawskiego

3 miejsce - Warsaw Pilates

Kultura Roku 2025 - Kino Letnie pod PKiN

2 miejsce - Scena Relax

3 miejsce - Wystawa „Niech nas widzą” w Zamku Królewskim

Rozrywka Roku 2025 - Bulwary Wiślane

2 miejsce - Festiwal Fantastyki i Gier bez Prądu Bazyliszek

3 miejsce - Pokazy w Multimedialnym Parku Fontann

Kawa & Bar Roku 2025 - Wrzenie Świata

2 miejsce - Moko

3 miejsce - Proces Kawki

Kuchnia Roku 2025 - Beef and Pepper

2 miejsce - Przystanek Bemowo

3 miejsce - Bibenda

Warszawiaki zainaugurowane zostały w 2014 r. przez dziennikarza i miłośnika miasta Bartosza Kańtocha. Ideą wydarzenia jest docenienie ludzi oraz instytucji za ich działanie na rzecz rozwoju miasta. Partnerami 9. edycji Plebiscytu Warszawiaki są Miasto stołeczne Warszawa i Coca-Cola, a Gospodarzem Gali Finałowej jest Dzielnica Ursynów.