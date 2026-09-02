US Open 2026. Za nami mecze pierwszej rundy kobiet

Początek zmagań w Nowym Jorku

We wtorek odbyły się mecze otwierające rywalizację w żeńskiej drabince turnieju. Wielkoszlemowy US Open tradycyjnie przyciąga na korty czołowe zawodniczki z całego świata, które walczą o cenne punkty rankingowe oraz awans do dalszych faz. Pierwsza runda to kluczowy moment dla budowania formy w całej imprezie.

Zmagania singlistek na nowojorskich kortach to stały i bardzo wyczekiwany punkt tenisowego kalendarza. Wyniki wtorkowych spotkań pierwszej rundy zamknęły kolejny etap kształtowania się turniejowej drabinki. Kibice i eksperci z uwagą obserwują dyspozycję tenisistek na początku zawodów.

Jak przebiega wielkoszlemowa rywalizacja?

Walka w początkowych fazach turniejów rangi Grand Slam wymaga od uczestniczek szybkiej adaptacji do warunków. Tenisistki muszą od samego początku wykazywać się maksymalnym skupieniem i determinacją, ponieważ każdy błąd może skutkować przedwczesnym pożegnaniem z turniejem. Ranga nowojorskiej imprezy dodatkowo potęguje stawkę każdego gema.

Ostatni z wielkoszlemowych turniejów w sezonie nabiera tempa po zakończeniu pierwszych meczów. Zwyciężczynie wtorkowych spotkań zagwarantowały sobie udział w drugiej rundzie zawodów w Stanach Zjednoczonych. Kolejne dni przyniosą następne ważne rozstrzygnięcia na kortach kompleksu Flushing Meadows.