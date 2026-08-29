Above & Beyond, Ferry Corsten i tajemniczy finał. W sobotę Sunset Square nie odpuści do rana

Sobotni Sunset Square mocno stawia na trance

Sobotę 29 sierpnia rozpoczną o godz. 18:00 dwaj bardzo dobrze znani polskim klubowiczom DJ-e – Kris i Matys. Potem na scenie pojawią się Eli & Fur, a o 20:45 stery przejmie niemiecki duet Cosmic Gate. To właśnie od tego momentu zacznie się szczególnie mocna część wieczoru dla fanów trance'u. O 22:00 wystąpi Mat Zo, a godzinę później Above & Beyond. Brytyjska formacja od lat dysponuje wyjątkowo oddaną społecznością fanów skupioną m.in. wokół Anjunabeats. W swoim dorobku ma takie utwory jak „Sun & Moon” czy „We're All We Need”.

Ferry Corsten zagra po północy

O godz. 00:30 przyjdzie czas na kolejną legendę. Ferry Corsten należy do artystów, którzy budowali popularność trance'u na przełomie lat 90. i 2000. Organizator przypomina m.in. jego klasyczne „Out of the Blue” oraz projekt Gouryella. Jego występ ma potrwać do godziny 2:00.

I teoretycznie można byłoby wtedy powiedzieć „dobranoc”. Tyle że Sunset Square przygotował jeszcze jedną kartę.

Kto zagra podczas „SURPRISE”?

W oficjalnym timetable między 2:00 a 3:00 wpisano „SURPRISE”. Bez nazwiska. Bez dodatkowego opisu. Może chodzić o dodatkowego artystę, wspólny set, specjalnego gościa albo inną niespodziankę przygotowaną na zakończenie festiwalu. Dopóki organizator nie zdradzi szczegółów, każda konkretna odpowiedź byłaby jednak wyłącznie spekulacją.

Sobota – harmonogram:

18:00–19:30 – DJ Kris B2B Matys

19:30–20:45 – Eli & Fur

20:45–22:00 – Cosmic Gate

22:00–23:00 – Mat Zo

23:00–00:30 – Above & Beyond

00:30–02:00 – Ferry Corsten

02:00–03:00 – SURPRISE

I właśnie ta ostatnia godzina może sprawić, że sobota pozostanie najbardziej komentowaną częścią tegorocznego Sunset Square.

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