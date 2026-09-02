US Open. Kto wygrał wtorkowe mecze pierwszej rundy?

Wyniki pierwszej rundy turnieju mężczyzn

Turniej tenisowy US Open nabiera tempa. We wtorek rozegrano kolejne spotkania pierwszej rundy w rywalizacji singla mężczyzn. Najlepsi tenisiści walczyli o awans do kolejnej fazy tego prestiżowego wielkoszlemowego turnieju.

Rywalizacja na kortach w Nowym Jorku tradycyjnie przynosi wiele emocji. Zawodnicy z całego świata mierzą się w niezwykle wymagających warunkach, starając się zaprezentować z jak najlepszej strony na początku imprezy.

Kto zagra w kolejnej rundzie?

Wyniki wtorkowych meczów 1. rundy singla mężczyzn wyłoniły kolejnych uczestników, którzy pozostają w grze o tytuł. Zwycięzcy tych spotkań przygotowują się już do następnych starć w drabince turniejowej, podczas gdy dla przegranych to koniec rywalizacji w tej edycji US Open.

Wielkoszlemowy turniej w Stanach Zjednoczonych zawsze obfituje w niespodzianki i zacięte pojedynki. Każdy mecz w pierwszej rundzie ma kluczowe znaczenie dla dalszego układu sił w turnieju. Kibice z niecierpliwością czekają na kolejne dni zmagań.