Rozpuść w wodzie i podlej sansewierię. Regularne stosowanie wzmacnia korzenie i pobudza wzrost

Sansewieria jest stosunkowo łatwa w uprawie, ale również potrzebuje wzmocnienia w postaci nawozu.

Zanim sięgniesz po specjalne odżywki, przygotuj domowy nawóz.

Wystarczy ten jeden kuchenny składnik i woda, aby przygotować preparat.

Sansewieria, podobnie jak inne rośliny doniczkowe wymaga odpowiedniej pielęgnacji oraz odpowiedniego nawożenia. Oprócz odpowiednich preparatów można również wspomóc naszą roślinę doniczkową produktem, który większość z nas ma w kuchennej szafce, a mianowicie cukrem. Nie należy jednak traktować słodkiej wody jak zwykłego nawozu. Cukier nie dostarcza sansewierii składników mineralnych tak jak preparaty przeznaczone do roślin. Jego obecność może natomiast wpływać na mikroorganizmy znajdujące się w podłożu.

Co cukier może zrobić dla sansewierii?

Sacharoza jest łatwo dostępnym źródłem energii dla mikroorganizmów glebowych. Bakterie i grzyby rozkładają ją na prostsze związki, które mogą wykorzystywać w procesach wzrostu i oddychania. W odpowiednich warunkach może to chwilowo zwiększać aktywność mikrobiologiczną podłoża.

Co to oznacza w praktyce? Domowa odżywka może być znakomitym dodatkiem do prawidłowej pielęgnacji, dzięki czemu wzmocnimy korzenie, co przyczyni się do szybszego wzrostu. Najważniejsze nadal pozostają odpowiednie podlewanie, przepuszczalne podłoże i właściwe stanowisko.

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Jak przygotować domowy nawóz z cukru?

Przepis jest banalnie prosty. W dwóch litrach wody należy rozpuścić pół łyżeczki zwykłego cukru. Trzeba dokładnie wymieszać płyn, aby kryształki całkowicie się rozpuściły.

Tak przygotowaną wodę można wykorzystać do podlewania sansewierii mniej więcej raz na dwa miesiące. Istotne jest, aby nie przesadzać z ilością i nie stosować roztworu na przesuszone podłoże. Źródło zaleca podlewanie niewielką ilością odżywki na wcześniej zwilżoną ziemię.

Nadmiar cukru może pobudzać nie tylko pożyteczne mikroorganizmy, ale również te, których w doniczce wolelibyśmy nie mieć. Zbyt duże stężenie sacharozy może ponadto utrudniać roślinie pobieranie wody przez korzenie.

Dlatego słodka woda nie powinna zastępować tradycyjnego nawożenia ani być stosowana przy każdym podlewaniu. Jeśli roślina zaczyna wyglądać gorzej, z eksperymentu lepiej zrezygnować.

Prosty trik, który nie jest jednak cudownym remedium

Cukier rozpuszczony w wodzie może być ciekawym dodatkiem do pielęgnacji sansewierii, ale nie jest magicznym sposobem na błyskawiczny wzrost. Przy stosowaniu niewielkich ilości i zachowaniu odpowiednich odstępów można potraktować go jako domowy eksperyment związany z mikrobiologią podłoża. Najważniejsza pozostaje jednak podstawowa, rozsądna pielęgnacja - w przypadku wężownicy szczególnie łatwo bowiem przesadzić z troską o roślinę.

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