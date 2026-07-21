Mistrzostwa Polski w piłce nożnej 2026/27. Kto zdominuje nowy sezon Ekstraklasy?

Lech Poznań rozpoczyna walkę o obronę trofeum

W nadchodzący piątek zainaugurowany zostanie sezon 2026/27 piłkarskiej ekstraklasy. Lech Poznań przystępuje do rozgrywek jako obrońca tytułu, który wywalczył na murawie w maju tego roku. Był to drugi triumf z rzędu dla poznańskiej drużyny.

Dla zespołu ze stolicy Wielkopolski majowe zwycięstwo oznaczało już dziesiąte mistrzostwo w historii klubu. Dzięki temu osiągnięciu „Kolejorz” umocnił się w historycznym zestawieniu, zajmując w nim obecnie wysokie, piąte miejsce wśród najbardziej utytułowanych zespołów w Polsce.

Które kluby najczęściej wygrywały piłkarską Ekstraklasę?

Historia zmagań o tytuł najlepszej drużyny w kraju sięga 1921 roku. Od tamtego czasu ze zdobycia mistrzostwa Polski cieszyło się łącznie dwadzieścia różnych klubów. Liderem wszech czasów w tej klasyfikacji pozostaje Legia Warszawa z imponującym dorobkiem piętnastu tytułów.

Zaraz za warszawskim zespołem plasują się bardzo utytułowane drużyny ze Śląska oraz Małopolski. Górnik Zabrze oraz Ruch Chorzów mają na swoim koncie po czternaście triumfów, natomiast Wisła Kraków zdobywała najważniejsze krajowe trofeum trzynastokrotnie.