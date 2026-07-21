Ranking UEFA. Polska rusza do pucharów z 11. pozycji

Jak liczony jest ranking UEFA?

Ranking UEFA określa m.in. podział miejsc w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji. Klasyfikacja ta bazuje na występach drużyn z ostatnich pięciu sezonów. System nagradza zespoły: za wygraną od fazy ligowej przysługują 2 pkt (1 pkt w eliminacjach), a za remis 1 i 0,5 pkt.

Wszystkie zdobyte punkty dzielone są przez liczbę drużyn, które w danym sezonie reprezentują kraj. W obecnym sezonie Polskę reprezentuje aż pięć ekip. Dodatkowo w rankingu uwzględniane są punkty bonusowe za kwalifikacje do fazy zasadniczej czy przejście kolejnych rund fazy pucharowej.

Pięć polskich zespołów walczy o punkty

Występy krajowych ekip zaowocowały sporym awansem w klasyfikacji z ostatnich lat. Dwa lata wcześniej Polska zajmowała 21. lokatę, ale dzięki udanej grze m.in. Legii i Jagiellonii na koniec sezonu 2024/25 uplasowała się na 15. miejscu. Polska po raz pierwszy w historii wystawi pięć drużyn w europejskich zmaganiach.

Lech Poznań i Górnik Zabrze zaczną grę od 2. rundy w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Jagiellonia Białystok powalczy w Lidze Europy (od 3. rundy), a Raków Częstochowa i GKS Katowice wystąpią w 2. rundzie Ligi Konferencji. W październiku 2025 roku, dzięki udziałowi czterech polskich drużyn w fazie grupowej Ligi Konferencji, Polska dotarła do 12. pozycji.

Kluczowa walka o dziesiątą pozycję

Sezon 2025/26 to zysk na poziomie 55,500 pkt, co po podziale przyniosło polskiemu dorobkowi 15,750 pkt. Rezultat ten był siódmym wynikiem na kontynencie, ustępując jedynie najsilniejszym ligom Europy. Po odrzuceniu dorobku za sezon 2021/22, Polska na starcie ma 42,125 pkt, plasując się na 11. miejscu, między Czechami (43,025) a Grecją (40,412).

Głównym celem na ten sezon jest awans do czołowej dziesiątki, która automatycznie gwarantuje miejsce jednego klubu w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów. Czołówkę tabeli wciąż zdominowała Anglia (101,852 pkt), przed Włochami i Hiszpanią.