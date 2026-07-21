Ekstraklasa przed nowym sezonem. Kto obroni miejsce na podium?

Lech Poznań z dziesiątym tytułem w historii

W minionym sezonie na najwyższym stopniu podium stanęli zawodnicy Lecha Poznań. Zespół ten zaprezentował bardzo równą formę na przestrzeni całych rozgrywek. Triumf popularnego Kolejorza w maju oznaczał mistrzostwo drugi rok z rzędu. W całej historii klubu to już dziesiąte takie wyróżnienie dla poznańskiej drużyny. Sukces ten dobitnie potwierdza wysoką dyspozycję graczy ze stolicy Wielkopolski.

Czołówka ligowej tabeli w sezonie 2025/26 ułożyła się niezwykle interesująco. Tuż za plecami mistrzów z Poznania uplasowali się piłkarze ze Śląska. Wicemistrzostwo kraju wywalczył ostatecznie Górnik Zabrze, co jest ogromnym osiągnięciem tego utytułowanego klubu. Powrót na ligowe podium zajął zabrzanom aż trzydzieści dwa lata. Kibice w Zabrzu wyjątkowo długo czekali na tak wspaniały rezultat swoich ulubieńców.

Kto uplasował się na trzecim miejscu?

Ostatnie miejsce na podium przypadło walecznej drużynie z Podlasia. Jagiellonia Białystok zakończyła ligowe zmagania na trzeciej pozycji w ostatecznej klasyfikacji. Dla białostoczan to już trzeci sezon z rzędu z miejscem w ścisłej czołówce. Warto dodać, że dwa lata wcześniej ekipa ta świętowała historyczne, pierwsze w swoich dziejach mistrzostwo kraju. Z kolei w poprzednich rozgrywkach również uplasowała się na najniższym stopniu podium.

Nadchodzące zmagania na krajowych boiskach rozpoczną się już w najbliższy piątek. Poszczególne zespoły są w pełni gotowe do zaciętej walki o punkty. Kibice z wielką niecierpliwością czekają na pierwsze mecze w zupełnie nowej kampanii. Układ sił na szczycie tabeli z poprzedniego roku gwarantuje ogromne emocje w nadchodzących miesiącach. Walka o medale zapowiada się równie pasjonująco jak w minionych edycjach.