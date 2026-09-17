Zatrzymanie w Sosnowcu. Ładunek uszkodził samochód przy ulicy Franciszkańskiej

Uszkodzenie samochodu przy ulicy Franciszkańskiej

W środę 16 września 2026 roku policjanci z Sosnowca otrzymali zgłoszenie o uszkodzeniu pojazdu marki Peugeot, do którego doszło przy ulicy Franciszkańskiej. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze ustalili, że na zaparkowanym aucie najprawdopodobniej umieszczono ładunek. Siła oddziaływania uszkodziła szyby, lusterko oraz karoserię samochodu. W wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, co potwierdziły wstępne ustalenia na miejscu incydentu.

Policjanci zatrzymali 45-letniego mieszkańca Sosnowca

Kryminalni z komendy miejskiej przeanalizowali zgromadzone informacje oraz dane przekazane przez właścicielkę pojazdu i świadków zdarzenia. Wszystkie tropy prowadziły do byłego partnera pokrzywdzonej kobiety, którym jest 45-letni mieszkaniec Sosnowca. Mundurowi namierzyli go i zatrzymali na terenie Będzina niedługo po otrzymaniu zgłoszenia. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a sprawa zaczęła być badana pod kątem motywów jego działania.

Ewakuacja mieszkańców i przeszukanie przy ulicy Mikołajczyka

Dalsze czynności procesowe odbyły się przy ulicy Mikołajczyka, gdzie 45-latek zajmował mieszkanie i pomieszczenia gospodarcze. W akcji uczestniczyli policjanci we współpracy z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach oraz Państwową Strażą Pożarną. Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców budynku na czas trwania działań służb. W trakcie przeszukania śledczy odnaleźli i zabezpieczyli różnego rodzaju materiały, substancje oraz przedmioty, które z wyglądu przypominają broń.

Postępowanie Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ

Wyjaśnianiem wszystkich okoliczności tego zdarzenia zajmuje się teraz prokuratura w ramach wszczętego postępowania przygotowawczego. Wszystkie zabezpieczone w lokalu 45-latka przedmioty zostaną poddane szczegółowej analizie przez biegłych różnych specjalności. Zatrzymany mężczyzna jeszcze 17 września 2026 roku zostanie doprowadzony do sosnowieckiej prokuratury. Na miejscu prokuratorzy przeprowadzą z jego udziałem zaplanowane czynności procesowe.

Źródło: Policja.pl