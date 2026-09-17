Zabójstwo w Przasnyszu. Policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych o śmierć 56-latka

Zwłoki mężczyzny w pustostanie przy ulicy Świerczewo

12 września 2026 roku około godziny 18:30 dyżurny policji w Przasnyszu otrzymał zgłoszenie o znalezieniu ciała w opuszczonym budynku przy ulicy Świerczewo. Skierowani na miejsce funkcjonariusze potwierdzili, że w pustostanie znajdują się zwłoki mężczyzny będące w stanie znacznego rozkładu. Pod nadzorem prokuratora mundurowi przeprowadzili szczegółowe oględziny oraz zabezpieczyli dostępne ślady i dowody. Wstępne ustalenia śledczych wskazały, że na ciele zmarłego znajdowało się kilkanaście ran kłutych.

Identyfikacja ofiary i działania operacyjne policji

Dzień po znalezieniu ciała, 13 września 2026 roku, funkcjonariuszom udało się ustalić tożsamość zmarłego, którym okazał się 56-letni mężczyzna w kryzysie bezdomności. Od tego momentu policjanci z Przasnysza prowadzili intensywne czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. W działania włączyli się również funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu oraz z sekcji zamiejscowej w Ciechanowie. Współpraca różnych jednostek pozwoliła na sprawne weryfikowanie pojawiających się informacji oraz analizowanie gromadzonych materiałów dowodowych.

Zatrzymanie podejrzanych w Szczytnie i areszt

Policyjne działania prowadzone na terenie kilku powiatów przyniosły efekty po trzech dniach od znalezienia zwłok. 15 września 2026 roku funkcjonariusze zatrzymali w Szczytnie dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie zabójstwa, którzy ukrywali się w tamtejszym pustostanie. Zatrzymane osoby to mieszkańcy powiatu przasnyskiego w wieku 31 i 60 lat. 16 września 2026 roku mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu, gdzie przedstawiono im zarzuty. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące, a za zarzucany czyn grozi im kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl