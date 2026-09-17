Zimny prysznic dla siatkarzy. Nikola Grbić ostrzega przed Łotwą

Polscy siatkarze rozpoczynają fazę pucharową mistrzostw Europy. Trener uważa niedawną przegraną z Bułgarią za "zimny prysznic" i cenną lekcję na przyszłość.

W spotkaniu 1/8 finału Biało-Czerwoni spotkają się z Łotwą. Rywale, mimo odległej pozycji w rankingu, zaskoczyli już wygraną z Turcją i zdobytym setem w starciu z Francją.

Zobaczymy, czy czołowa drużyna świata uniknie potknięć i zaprezentuje swoją pełną siłę. Warto przeanalizować, jakich pomyłek powinni unikać!

Nikola Grbić wyciąga wnioski po porażce z Bułgarią

Polacy pewnie wygrali swoją grupę, jednak przegrana 2:3 z Bułgarią na koniec tej fazy zostawiła po sobie pewien niesmak. To był pierwszy przegrany mecz polskiej kadry na tych mistrzostwach. Nikola Grbić, trener reprezentacji, twierdzi jednak, że ten słabszy występ może zadziałać na korzyść drużyny przed najważniejszymi starciami. Jego zdaniem zawodnicy potrzebowali takiego otrzeźwienia.

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- Może to być dobra rzecz, że przegraliśmy ten mecz. W takim sensie, że musimy się obudzić w kilku aspektach -

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Szkoleniowiec z Serbii zwrócił uwagę na konieczność dokładniejszego wykonywania planu taktycznego przez zawodników. Zaplanował analizę materiałów wideo, aby wyciągnąć odpowiednie wnioski i nie powielać błędów w kluczowej fazie turnieju. Mecz z Łotwą będzie pierwszym sprawdzianem wprowadzonych poprawek.

Starcie z Łotwą w 1/8 finału mistrzostw Europy

Spotkanie z Łotyszami przypomina potyczkę Dawida z Goliatem. Polska przewodzi światowemu zestawieniu FIVB, podczas gdy Łotwa znajduje się na 44. lokacie. Mimo to reprezentacja Łotwy awansowała do 1/8 finału z czwartego miejsca w grupie D, a awans ten wywalczyła w imponującym stylu. W decydującym starciu dość niespodziewanie wygrali 3:1 z mocniejszą Turcją, eliminując ją z mistrzostw.

Nie jest to jedyny powód do zachowania ostrożności. Drużyna Łotwy, z wyróżniającym się przyjmującym Kristapsem Šmitsem na czele, wygrała też z Rumunią i urwała jednego seta bardzo silnej reprezentacji Francji. To dobitnie świadczy o tym, że nie można ich bagatelizować.

Biało-Czerwoni zmierzą się w 1/8 finału w sobotę o godzinie 15:00 w Sofii. Jeżeli pokonają teoretycznie słabszego przeciwnika, w kolejnej fazie może czekać na nich dużo większe wyzwanie. Ćwierćfinałowym rywalem będzie lepszy z dwumeczu pomiędzy Niemcami a Bułgarią. Istnieje zatem prawdopodobieństwo szybkiego starcia rewanżowego z gospodarzami turnieju.