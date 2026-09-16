Żagań szykuje wielkie święto. ESKA Music Tour i gwiazdy na Jarmarku Świętego Michała

Jeden jarmark, setki lat historii

Trudno mówić o Jarmarku Świętego Michała bez spojrzenia w przeszłość. Tradycja wydarzenia sięga XIV wieku, gdy Żagań był ważnym punktem na handlowym „trakcie solnym”. Rozwijający się handel sprawił, że w mieście zaczęto organizować regularne targi. Ich termin był związany z dniem świętego Michała i przypadał na 29 września.

Przez kolejne stulecia zmieniało się miasto, zmieniały się również formy świętowania. Sama idea pozostała jednak żywa. Współczesny Jarmark Świętego Michała łączy dawne tradycje z koncertami, wydarzeniami kulturalnymi, gastronomią i rozrywką. To właśnie ta mieszanka sprawia, że wydarzenie od lat przyciąga mieszkańców i odwiedzających.

W cieniu pałacu i pod znakiem MaszkarON-a

Scenerię tegorocznego jarmarku tworzyć będzie jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków miasta – pałac książęcy. Wokół niego skoncentrują się kolejne atrakcje wydarzenia.

W tym roku szczególną rolę odegra złoty MaszkarON. Tajemniczy element architektoniczny, związany z miejską legendą i znajdujący się na fasadzie pałacu, stał się inspiracją dla jubileuszowego hasła „MaszkarON!”. To właśnie on ma być jednym z symboli tegorocznego święta.

Poza sceną muzyczną uczestnicy będą mogli odwiedzić stoiska z rękodziełem i lokalnymi produktami, spróbować regionalnych przysmaków oraz skorzystać z atrakcji lunaparku. Na najmłodszych czekać będą karuzele i inne urządzenia, a charakterystyczny diabelski młyn będzie jednym z punktów, których trudno nie zauważyć.

Trzy dni, trzy muzyczne odsłony

Program koncertowy został rozłożony na cały weekend. Każdy dzień przyniesie nieco inny muzyczny klimat.

Piątek będzie należał do artystów, których twórczość trudno zamknąć w jednym gatunku. Na scenie pojawią się Zalia, Fisz Emade Tworzywo, Kaz Bałagane oraz Skytech.

W sobotę publiczność czeka spotkanie z Mr. Polską, Ich Troje i DJ Barthezzem. Nie zabraknie więc zarówno współczesnych brzmień, jak i zespołu, którego przeboje od lat zajmują ważne miejsce w historii polskiej muzyki popularnej.

Niedziela przyniesie z kolei mocny finał. Wystąpią Halina Frąckowiak z zespołem, Sztywny Pal Azji oraz Edyta Górniak. To zestaw, który powinien zainteresować zarówno fanów klasyki, jak i publiczność szukającą dużych, plenerowych koncertów.

Świętowanie zacznie się na ulicach

Muzyczne emocje będą tylko częścią programu. Początek wydarzenia uświetni uroczysty korowód, który przejdzie trasą obejmującą m.in. ul. Skarbową, pl. Wolności, Rynek, Keplera, Długą, Bracką, pl. Słowiański i Szprotawską.

Po przemarszu zaplanowano Wielki Bankiet dla Mieszkańców Żagania. Za jego prowadzenie odpowiadać będą burmistrz Sławomir Kowal oraz Master Chef Krzysztof Bigus.

Co wydarzy się w Żaganiu?

18 września, piątek

Zalia

Fisz Emade Tworzywo

Kaz Bałagane

Skytech

19 września, sobota

Mr. Polska

Ich Troje

DJ Barthezz

20 września, niedziela

Halina Frąckowiak z zespołem

Sztywny Pal Azji

Edyta Górniak

Autor: Materiały promotora/ Materiały prasowe

Finał września w rytmie największych hitów

Tegoroczny Jarmark Świętego Michała ma wszystko, czego można oczekiwać od dużego miejskiego wydarzenia: historię, charakterystyczną lokalną symbolikę, koncerty, jedzenie, rękodzieło i atrakcje dla rodzin. Połączenie wielowiekowej tradycji z ESKA Music Tour sprawia, że tegoroczna edycja nabiera szczególnego rozmachu. Nie może was tam zabraknąć!

Tekst sponsorowany