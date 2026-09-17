Znęcanie się nad zwierzętami w gminie Łęczyca. Dwaj bracia usłyszeli zarzuty

Interwencja służb na posesji w gminie Łęczyca

14 września 2026 roku policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące podejrzenia znęcania się nad zwierzętami na jednej z posesji w gminie Łęczyca. Na miejsce udali się funkcjonariusze, którzy prowadzili działania wspólnie z przedstawicielami fundacji zajmującej się ochroną zwierząt. Podczas oględzin terenu mundurowi ujawnili truchło szczeniaka. Odnaleziono także drugiego, żywego psa, którego stan wymagał opieki, dlatego został on niezwłocznie przekazany do schroniska. W działania na miejscu zaangażowani byli również przedstawiciele Urzędu Gminy.

Zaniedbane psy trafiły pod opiekę schroniska

W trakcie dalszego przeszukiwania terenu posesji funkcjonariusze odnaleźli kolejne dwa psy. Wszystkie żywe zwierzęta zostały zabezpieczone i przewiezione do schroniska, ponieważ ich stan wskazywał na zaniedbanie. Śledczy pracujący nad sprawą ustalili, że posesję zajmują dwaj bracia, a czworonogi stanowią ich własność. Funkcjonariusze wydziału kryminalnego gromadzili dowody, które pozwoliły na wyciągnięcie konsekwencji wobec właścicieli psów.

Zarzuty karne dla 49-latka i 51-latka

16 września 2026 roku policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 49 oraz 51 lat. Młodszy z nich usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Starszy brat jest podejrzany o znęcanie się nad zwierzętami, co jest zagrożone karą do 3 lat więzienia. Postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.

Źródło: Policja.pl