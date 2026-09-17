Zatrzymania w Łodzi. Zarzuty za fałszywe faktury VAT na kwotę 1,4 mln zł

Policja z Łodzi przerwała proceder tzw. kupowania kosztów

Do zatrzymań doszło 16 września 2026 roku około godziny 6:00 na terenie województwa łódzkiego. Akcję przeprowadzili policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymane osoby brały udział w nielegalnym procederze posługiwania się fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę. Mechanizm działania polegał na wprowadzaniu do obrotu prawnego nierzetelnych dokumentów dotyczących rzekomego wykonania usług, co faktycznie służyło do tak zwanego kupowania kosztów.

Podejrzani usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi

Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi. Z zebranego przez śledczych materiału wynika, że dwaj mężczyźni w wieku 50 i 51 lat oraz 26-letnia kobieta posłużyli się 135 nierzetelnymi fakturami VAT. Łączna suma kwot widniejących na tych dokumentach opiewa na ponad 1,4 mln zł. Z ustaleń policji wynika również, że w całą sprawę zamieszane są liczne podmioty gospodarcze z terenu całej Polski.

Zabezpieczenia majątkowe i możliwe dalsze zatrzymania

Osoby zatrzymane w województwie łódzkim usłyszały już prokuratorskie zarzuty, a za popełnione przestępstwa grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze skierowali do prokuratury wnioski o wydanie wobec podejrzanych zabezpieczeń majątkowych na łączną kwotę nie mniejszą niż 2,5 mln zł. Przedstawiciele policji informują, że sprawa w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy.

Źródło: Policja.pl