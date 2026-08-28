Jan Tomaszewski komentuje zatrzymanie prezesa PKOl Radosława P. Wskazał, kto traci na tym najwięcej

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-08-28 7:47

Aresztowanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława P., w związku z oskarżeniami o płatną protekcję, zszokowało opinię publiczną. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, ostro ocenia te wydarzenia, nazywając je międzynarodowym blamażem i polityczną zemstą.

Jan Tomaszewski trzyma się za głowę. Obok Radosław P. z czarnym paskiem na oczach. O aferze w PKOl przeczytasz w Eska.
Autor: Brunner / Super Express; Tomasz Jastrzebowski/ Reporter

Afera na miarę światową według Tomaszewskiego

Decyzja o zatrzymaniu Radosława P. przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i przedstawienie mu zarzutów prokuratorskich wywołały olbrzymie kontrowersje. Jan Tomaszewski, słynący z bezpośrednich i mocnych opinii, brutalnie ocenił to wydarzenie. Były bramkarz uważa, że cała procedura oraz moment jej przeprowadzenia są nieakceptowalne i uderzają w dobre imię Polski.

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- Aresztowanie Radosława P. jest po prostu wstydem na cały świat - uważa Jan Tomaszewski. - Został aresztowany prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którego wybrali wszyscy, i to rozejdzie się na cały świat sportu. Tak nie powinno być, bo wystawiamy się na pośmiewisko.

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Emerytowany sportowiec zaznacza, że sytuacja ta jest dla niego zupełnie niepojęta. Jednocześnie sugeruje, że za całą aferą mogą kryć się znacznie bardziej zawiłe mechanizmy, niż powszechnie się wydaje.

Kontekst polityczny w tle zatrzymania prezesa PKOl

Głównym wątkiem w śledztwie przeciwko Radosławowi P. są jego kontakty z giełdą kryptowalut Zondacrypto, będącą sponsorem PKOl-u. Postawione zarzuty obejmują między innymi płatną protekcję. Z kolei zatrzymany broni się, twierdząc, że jest to atak polityczny. Tomaszewski również poddaje w wątpliwość przyczyny i termin przeprowadzenia całej akcji.

- Jest to jakaś zemsta. Jeśli zarzuty są bardzo poważne, to to powinno być zrobione już dawno, dawno temu

W ocenie wybitnego reprezentanta Polski obecny kryzys to pokłosie narastającego konfliktu "na górze", który systematycznie niszczy klimat w polskim sporcie. Tomaszewski przypomina, że liczne prośby o konstruktywny dialog nie przyniosły żadnego rezultatu.

- Apelowaliśmy do ministrów sportu: panowie, zawrzyjcie kompromis, bo walka na górze nie jest nikomu potrzebna

Dramat zawodników, którzy przygotowują się do igrzysk

Tomaszewski zwraca uwagę, że prawdziwymi poszkodowanymi w całej aferze są zawodnicy. To oni muszą trenować i skupiać się na najważniejszych startach, w tym igrzyskach olimpijskich, a chaos medialny i brak stabilności w strukturach PKOl na pewno nie ułatwiają im zadania. Były bramkarz opisał tę trudną sytuację za pomocą trafnego nawiązania do relacji rodzinnych.

- Wiadomo, że jak się rodzice kłócą, to dzieci są nerwowe - stwierdził obrazowo. - Ta walka nie jest potrzebna szczególnie tym zawodnikom, którzy występują na Igrzyskach Olimpijskich i reprezentują kraj.

TEGO JAN TOMASZEWSKI ŻYCZY ROBERTOWI LEWANDOWSKIEMU Z OKAZJI URODZIN

Rolki

Radosław Piesiewicz
PKOl
JAN TOMASZEWSKI