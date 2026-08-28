Zanim przyjdą pierwsze, nocne przymrozki, zrób to w ogrodzie. Wrzesień to dobry moment

Wrzesień to odpowiedni moment, aby stopniowo przygotować ogród na coraz chłodniejsze noce i zabezpieczyć te rośliny, które mogą źle znosić niskie temperatury.

Przed nadejściem przymrozków warto dokładnie przyjrzeć się roślinom, usunąć ewentualnie chore fragmenty i zadbać o odpowiednie warunki dla okazów, które nie powinny pozostać na zewnątrz.

Jesienne porządki nie muszą oznaczać usunięcia wszystkiego, co pozostało po lecie, ponieważ część roślin i opadłych liści może pełnić w ogrodzie pożyteczną funkcję.

To również dobry czas na wykonanie najważniejszych prac pielęgnacyjnych, które pomogą roślinom, glebie i trawnikowi lepiej przygotować się do zimy oraz rozpocząć kolejny sezon w dobrej kondycji.

Jesienne porządki nie powinny jednak oznaczać całkowitego wyczyszczenia ogrodu. Suche kwiatostany wielu roślin mogą być dekoracyjne, a opadłe liście mogą stanowić naturalną ochronę gleby. Zamiast więc ścinać i usuwać wszystko jak leci, warto podejść do prac nieco bardziej selektywnie.

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Zadbaj o rośliny przed zimą

Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie warto zrobić we wrześniu, jest zabezpieczenie wrażliwych roślin przed pierwszymi przymrozkami. Nie trzeba jednak robić tego zbyt wcześnie. Rośliny powinny mieć możliwość naturalnego przygotowania się do zimy, dlatego osłony najlepiej zakładać wtedy, gdy rzeczywiście pojawia się ryzyko spadków temperatury.

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We wrześniu warto też dokładnie sprawdzić rośliny pod kątem chorób i szkodników. Chore lub mocno zaatakowane części lepiej usunąć, aby problem nie przeniósł się na zdrowe fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, powinny natomiast trafić do odpowiedniego pomieszczenia, zanim temperatura nocą zacznie regularnie spadać poniżej zera.

To także dobry moment na ściółkowanie gleby wokół bardziej wrażliwych roślin. Warstwa kory, liści lub innego odpowiedniego materiału może pomóc ograniczyć gwałtowne zmiany temperatury podłoża.

Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę

Warto pamiętać także o trawniku. Wrzesień jest dobrym momentem na jego regenerację, ewentualne dosiewanie ubytków i ostatnie zabiegi pielęgnacyjne przed zimą. Jeśli trawnik jest mocno zbity, można rozważyć jego napowietrzenie. Niektóre prace lepiej wykonać właśnie teraz niż czekać do października. Pogoda jest jeszcze zazwyczaj wystarczająco łagodna, aby rośliny mogły zareagować na zabiegi i przygotować się do zimy.