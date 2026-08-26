Ta kolekcja Pepco to prawdziwy hit tej jesieni. Dzięki tym dodatkom stworzysz przytulne wnętrze

Pepco wprowadza nową kolekcję jesiennych dodatków do domu, umożliwiającą odświeżenie wnętrz niewielkim kosztem.

Kolekcja "Figowy dom" utrzymana jest w naturalnym, nostalgicznym klimacie, łącząc drewniane elementy, roślinne wzory i stonowane barwy.

W ofercie znajdują się zarówno dekoracje, jak i przedmioty codziennego użytku, które pozwalają łatwo wprowadzić jesienny nastrój do różnych pomieszczeń.

Pepco znów stawia na dodatki do domu

Pepco od lat przyciąga osoby, które lubią niewielkim kosztem zmieniać wygląd swoich mieszkań. W ofercie sieci regularnie pojawiają się sezonowe kolekcje, dzięki którym można dorzucić do wnętrza kilka modnych akcentów bez konieczności wymieniania całego wyposażenia. Tym razem propozycje utrzymano w naturalnym, nieco nostalgicznym klimacie. Kolekcja "Figowy dom" łączy drewniane elementy, roślinne wzory, stonowane barwy i dekoracje inspirowane figami. Efekt? Jest ciepło, spokojnie i zdecydowanie jesiennie.

Nowa kolekcja Pepco to hit jesieni

W kolekcji znalazły się zarówno dekoracje, jak i przedmioty, które można wykorzystać na co dzień. Patera do serwowania z kloszem i motywem kwiatów oraz fig kosztuje 50 zł. Tyle samo trzeba zapłacić za drewnianą paterę na nóżce o średnicy 28 cm. Na kawę czy herbatę można natomiast wybrać kamionkowy kubek z motywem fig - jego cena to 15 zł. Dzbanek z zaparzaczem o pojemności 1300 ml kosztuje 35 zł. Ciekawą opcją na stół jest także 16-elementowy zestaw sztućców z drewnianymi rączkami. Cena? 45 zł. Złota mata dekoracyjna kosztuje z kolei 12 zł.

Figi: właściwości i wartości odżywcze

Salon można odmienić za kilkadziesiąt złotych

Jesienny klimat łatwo wprowadzić również do salonu. Poduszka dekoracyjna z kwiatowym motywem i falbaną kosztuje 30 zł, a dekoracyjna patera na drobiazgi - 20 zł. Za obrus z botanicznym nadrukiem o wymiarach 140 × 180 cm zapłacimy 40 zł. Miłośnicy roślin mogą zwrócić uwagę na sztuczny figowiec o wysokości 70 cm za 60 zł. Do tego dochodzi lampa stołowa retro z drewnianą podstawą i zielonym abażurem za 80 zł. To już jeden z droższych elementów kolekcji, ale może stać się mocnym punktem aranżacji. Nie zabrakło małych dekoracji, które można po prostu postawić na półce. Złote owoce granatu kosztują 20 zł, ramka z grafiką przedstawiającą figi - 25 zł, a świeca zapachowa Dark Orchid & Patchouli - 20 zł. Dyfuzor o pojemności 100 ml wyceniono na 25 zł.

"Figowy dom" to propozycja przede wszystkim dla osób, które lubią naturalne materiały, drewniane dodatki i botaniczne wzory. Co ważne, nie trzeba kupować całej kolekcji. Czasem wystarczy kubek, poduszka, świeca czy niewielka dekoracja, żeby mieszkanie nabrało zupełnie innego charakteru. Pepco zaznacza, że prezentowane produkty stanowią zapowiedź oferty i będą sukcesywnie trafiać do sklepów. Ich dostępność oraz ceny mogą różnić się w zależności od lokalizacji, a oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

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