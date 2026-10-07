Red Bull 64 Bars Live - byliśmy na koncercie we Włoszech i działo się! Już wkrótce takie atrakcje w Polsce

Włoskie Red Bull 64 Bars Live już za nami

Red Bull 64 Bars Live we Włoszech to już historia. 3 października impreza trafiła do Taranto i na scenie działo się dużo. Uczestnicy wydarzenia mogli zobaczyć i usłyszeć takich artystów jak Kid Yugi, Sayf, Artie 5ive, Nerissima Serpe, Papa V, Ele A, Night Skinny i Redman. Wszystko spod sceny obserwował nasz człowiek - Mati Fuczyło. Dostarczył nam mnóstwo zdjęć, które możecie zobaczyć w galerii.

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To oni wystąpią na Red Bull 64 Bars Live w Polsce

Na wydarzeniu w Polsce wystąpią artyści, którzy wygrali konkurs Red Bull 64 Bars Challenge: matiorzel, Kazek i seboeasy. Jak czują się przed tym wielkim wyzwaniem? Oni również byli w Taranto i mogli zobaczyć, co ich czeka.

Pierwszy raz miałem styczność tak blisko z włoską kulturą i to czy muzyką, czy ogólnie z ludźmi. (...) Ładnie to wyglądało. Dzięki temu bardziej poznałem tę kulturę. Muzyka mi się podobała, więc bawiłem się super, a jeszcze się z Włochami zaprzyjaźniałem - mówił Kazek w rozmowie z Matim Fuczyło.

matiorzel powiedział, że włoscy artyści wzbudzili w nim pozytywną zazdrość i nie może się doczekać koncertu u nas:

Odkąd robię muzykę i patrzę na to z dołu, zawsze czuję taki głód, że chciałbym już ja być na tej pozycji i widząc tych włoskich artystów, właśnie chyba poczułem najbardziej ten głód. Energia niesamowita i mam nadzieję, że my również podołamy jako Polska w naszej polskiej wersji.

Red Bull 64 Bars Live w Polsce. Kiedy i gdzie?

Red Bull 64 Bars Live odbędzie się 24 października w TAURON Arenie Kraków, a na scenie pojawią się największe nazwiska polskiej sceny hip-hopowej. Swój udział potwierdzili już m.in. Białas, Paluch, Kaz Bałagane, Kukon, Avi oraz Tomb.

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