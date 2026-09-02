Genzie ogłasza finał swojej trasy koncertowej 404 TOUR! Wiemy, gdzie i kiedy zagrają [BILETY I DATY]

Genzie rusza w ostatnią trasę koncertową

Po kilku latach wspólnych numerów, premier, koncertów i spotkań z fanami Genzie wchodzi w ostatni etap swojej muzycznej działalności. Od listopada 2026 do stycznia 2027 grupa zagra pięć koncertów w największych halach w Polsce: od ERGO ARENY w Gdańsku, przez MTP w Poznaniu, COS Torwar w Warszawie i katowicki Spodek, aż po finał w Hali Stulecia we Wrocławiu.

DATY KONCERTÓW

14.11.2026 | Gdańsk, ERGO ARENA

28.11.2026 | Poznań, MTP

11.12.2026 | Warszawa, COS Torwar

15.01.2027 | Katowice, Spodek

21.01.2027 | Wrocław, Hala Stulecia

BILETY NA TRASĘ KONCERTOWĄ 404 TOUR

Na setliście znajdą się utwory z całej muzycznej historii Genzie: od największych hitów, z „GENZIARĄ” na czele, przez najnowsze kawałki stworzone podczas tegorocznego kamperowego campu, aż po zupełnie nowe numery z ostatniego albumu grupy. Na scenie pojawią się również goście specjalni związani z muzyczną historią projektu.

Nazwa 404 TOUR nawiązuje do jednego z najbardziej charakterystycznych komunikatów internetu, czyli błędu pojawiającego się, gdy strona, której szukamy, nie jest już dostępna. W przypadku Genzie „404” staje się symbolem końca pewnego etapu i pożegnania z projektem, który przez ostatnie lata grupa tworzyła razem ze swoją społecznością.

Pięć sezonów, pięć miast, pięć koncertów i ostatnia okazja, żeby przeżyć tę historię razem na żywo.

Sprzedaż biletów na 404 TOUR właśnie wystartowała

Dla największych fanów Genzie przygotowano również możliwość spotkania z twórcami w ramach Meet & Greet, które odbędzie się w każdym z pięciu miast na trasie. To okazja, żeby spotkać swoich idoli przed koncertem, zrobić wspólne zdjęcie i zdobyć autograf. Sprzedaż pakietów Meet & Greet wystartuje 7 września 2026 roku.

O Genzie - kim są i co warto wiedzieć?

Genzie to jeden z najpopularniejszych kolektywów twórców internetowych w Polsce. Grupa zdobyła wielomilionową społeczność dzięki swoim formatom na YouTube i w mediach społecznościowych, z czasem coraz mocniej rozwijając także działalność muzyczną.

Dziś muzyka jest jednym z najważniejszych filarów Genzie. Grupa ma na swoim koncie dziesiątki wydanych utworów, miliony odtworzeń w serwisach streamingowych i na YouTube oraz współprace z czołowymi producentami i artystami polskiej sceny. W ich repertuarze znalazły się m.in. „GENZIARA”, „Dzięki” czy „Retrot”, utwory, które stały się jednymi z najbardziej rozpoznawalnych numerów grupy.

Genzie swobodnie porusza się między popem, rapem i muzyką imprezową, a kolejne premiery pokazują coraz szerszy muzyczny kierunek projektu. Ważną częścią tej historii od początku są również koncerty, dlatego jej finałem będzie właśnie 404 TOUR.

Autor: EKIPA Music Entertainment/ Materiały prasowe