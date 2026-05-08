Circoloco Warsaw 2026 - line-up i rozpiska godzinowa. To pierwsza taka impreza w Polsce

Circoloco to coś więcej niż kolejna impreza. To przestrzeń, w której ikony współczesnych brzmień spotykają się ze światem mody i filmu, stawiająca nasze miasto w samym centrum międzynarodowych wydarzeń sezonu. Wywodząc się z surowych murów klubu DC-10 na Ibizie, marka ewoluowała w globalne zjawisko kulturowe, obecne w największych miastach na świecie. Jej fenomen opiera się na radykalnym zwrocie ku czystemu doświadczeniu – w erze zdominowanej przez cyfrowy ekshibicjonizm, Circoloco staje się azylem dla tych, którzy cenią obecność "tu i teraz", wspólne przeżywanie chwili bez podziału na scenę i publiczność. To właśnie ta filozofia przyciąga takie sławy jak Leonardo DiCaprio, Drake czy Rihanna, czyniąc każdą edycję niemal hermetycznym spotkaniem pasjonatów współczesnej kultury nocnej.

Wybór artystów na warszawską edycję jest potwierdzeniem, że wydarzenie w Wilanowie to prawdziwa gratka dla słuchaczy śledzących to, co dzieje się na scenie muzyki klubowej. Na czele stawki stanęła Honey Dijon – chicagowska ikona muzyki tanecznej, znana ze współpracy z Beyoncé czy Madonną. Obok niej, za dekami staną światowej klasy talenty, które gwarantują muzyczną podróż przez różnorodne brzmienia elektroniczne.

CIRCOLOCO WARSAW 2026 - PEŁNY LINE-UP

Bedouin

Carlita

Honey Dijon

Jamback

Job Jobse

PAWSA

Prospa

Alex B vs Mia Twin

SZCZEGÓŁOWA ROZPISKA GODZINOWA CIRCOLOCO WARSAW

Organizatorzy właśnie ujawnili dokładną rozpiskę setów, dzięki której uczestnicy będą mogli precyzyjnie zaplanować swoją obecność i nie przegapić żadnego z występów.

16:00 – 17:30: Alex B vs Mia Twin

17:30 – 19:00: Jamback

19:00 – 20:30: Bedouin

20:30 – 22:00: PAWSA

22:00 – 23:30: Honey Dijon

23:30 – 01:00: Job Jobse

01:00 – 02:30: Prospa

02:30 – 04:00: Carlita

Circoloco Warsaw to niepowtarzalna okazja, by doświadczyć autentycznej atmosfery Ibizy w sercu Polski. Przygotujcie się na noc pełną głębokich basów, porywających rytmów i niezapomnianych wrażeń w historycznej scenerii Wilanowa. Do zobaczenia na parkiecie!