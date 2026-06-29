MŚ 2026 i kibicowskie wiosłowanie. Kto naprawdę zapoczątkował ten słynny gest

Skąd pochodzi popularne kibicowskie wiosłowanie

W dniu spotkania Norwegii z Francją charakterystyczne kibicowskie wiosłowanie opanowało całe Oslo. Przed Pałacem Królewskim zgromadziło się około 17 tysięcy osób, a akcję prowadził były biegacz narciarski Petter Northug. Na stadionie Ullevaal sportowe zmagania śledziło 30 tysięcy norweskich kibiców. Równolegle na festiwalu Tons of Rock do wspólnego gestu mogło dołączyć nawet 40 tysięcy miłośników ciężkich brzmień.

Chociaż w trakcie tegorocznych mistrzostw świata zachowanie to stało się wizytówką sympatyków z Norwegii, najstarsze nagrania pochodzą z 2009 roku. Wtedy to szwedzki zespół Amon Amarth wystąpił na brytyjskim festiwalu Bloodstock Open Air. Grupa ta powstała w latach dziewięćdziesiątych i gra melodyjny death metal, często kojarzony z viking metalem. Podczas ich koncertów publiczność siada na ziemi i synchronicznie wykonuje ruchy imitujące machanie wiosłami. W 2022 roku muzycy wydali nawet piosenkę pod tytułem „Put Your Back Into The Oar”.

– W Norwegii „wiosłowanie” po raz pierwszy pojawiło się prawdopodobnie właśnie na naszym festiwalu. Amon Amarth grał tu wielokrotnie i za każdym razem setki fanów tworzyły „rowing pit” – powiedział PAP rzecznik Tons of Rock Lars Baade.

Jakie wyniki osiąga piłkarska reprezentacja Norwegii

Polscy sympatycy muzyki metalowej również doskonale znają twórczość szwedzkiej grupy. Zespół występował w naszym kraju wiele razy, a w 2019 roku zagrał podczas Mystic Festival przy TAURON Arenie Kraków. Kolejny koncert szwedzkiej formacji w Polsce zaplanowano na jesień 2026 roku w Gliwicach. Tymczasem w trakcie mundialu wspomniany ruch wykonywano już między innymi na nowojorskim Times Square, w przedszkolach oraz domach opieki.

Norweska drużyna narodowa wróciła na mistrzostwa świata po 28 latach przerwy. Po wyraźnych zwycięstwach 4:1 z reprezentacją Iraku oraz 3:2 z Senegalem piłkarze ze Skandynawii byli pewni awansu do fazy pucharowej jeszcze przed starciem z Francuzami. We wtorek rozegrają spotkanie z Wybrzeżem Kości Słoniowej, którego stawką będzie awans do 1/8 finału. Najlepszy w historii wynik na mundialu Norwegowie osiągnęli w 1998 roku, kiedy to pożegnali się z turniejem na tym samym etapie po porażce z Włochami.