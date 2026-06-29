Polish Hip-Hop Festival 2026 już za chwilę. Płock ponownie stanie się stolicą polskiego hip-hopu

Od ponad dwunastu lat Polish Hip-Hop Festival jest jednym z najważniejszych wydarzeń poświęconych kulturze hip-hop w Polsce. To tutaj spotykają się legendy gatunku, największe nazwiska oraz artyści, którzy już dziś definiują przyszłość polskiego rapu. Tegoroczna, dwunasta edycja odbywa się pod hasłem Urban Takeover Edition i jest świadomym rozwinięciem tej idei. Festiwal ponownie wychodzi poza teren koncertów, zapraszając uczestników do odkrywania miasta poprzez muzykę, sztukę, modę i kulturę uliczną. Koncerty odbędą się na plaży nad Wisłą, a program uzupełnią wydarzenia organizowane w centrum Płocka.

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Tutaj spotykają się legendy i przyszłość polskiego rapu

Polish Hip-Hop Festival od lat buduje line-up, który pokazuje pełny obraz współczesnej sceny. Obok artystów, którzy od lat wyznaczają kierunek polskiego hip-hopu, na festiwalu konsekwentnie pojawiają się twórcy nowej fali, dziś zdobywający kolejne miliony odsłon i wyznaczający trendy dla młodego pokolenia słuchaczy. To właśnie ta konsekwencja od lat wyróżnia Polish Hip-Hop Festival. Publiczność może jednego dnia zobaczyć koncerty legend gatunku, największych gwiazd oraz artystów, którzy za chwilę będą definiować kolejne lata polskiego rapu. Na Main Stage wystąpią między innymi: Pezet, Malik Montana, Young Leosia, Sokół, Żabson, Young Igi, Guzior, Kukon, Tede, Avi, Fukaj, Louis Villain, Kabe, Kaz Bałagane, Polska Wersja, White Widow, PlanBe, Asster, Okekel, VBS, Młody West, WAIMA, Zeamsone, god.wifi, kidzlori, VKIE, OG Olgierd, Aleshen oraz Rów Babicze. To właśnie obecność takich artystów jak Asster, god.wifi, kidzlori, WAIMA, Zeamsone, White Widow, Młody West, VKIE, VBS, Okekel czy OG Olgierd sprawia, że Polish Hip-Hop Festival pozostaje miejscem odkrywania kolejnych gwiazd i naturalnym punktem spotkania różnych pokoleń polskiego hip-hopu. Drugą scenę, Red Bull Tour Bus, przejmą uznani DJ-e i selektorzy, którzy każdego dnia zadbają o energię od otwarcia bram do późnych godzin nocnych. Obok rozpoznawalnych nazwisk pojawi się również silna reprezentacja płockiej sceny DJ-skiej i lokalnych twórców, potwierdzając, że Polish Hip-Hop Festival od zawsze pozostaje miejscem spotkania ogólnopolskich artystów z ludźmi, którzy na co dzień rozwijają kulturę hip-hop w regionie.

Urban Takeover Edition. Festiwal wychodzi do miasta

Polish Hip-Hop Festival 2026 to znacznie więcej niż koncerty. W dniach 3 i 4 lipca, w godzinach 10:00-16:00, Muzeum Memów w Kinie Przedwiośnie zamieni się w centrum kultury ulicznej. Podczas INK THE CITY będzie można obserwować pracę uznanych tatuatorów z całej Polski, porozmawiać z artystami, znaleźć projekt dla siebie, a jeśli pojawi się impuls, po prostu wejść z ulicy i wykonać tatuaż na miejscu. To niepowtarzalna okazja, by wrócić z Polish Hip-Hop Festival nie tylko ze wspomnieniami, ale również z wyjątkową pamiątką na całe życie. Równolegle odbędzie się CITY FLEX MARKET, strefa niezależnych marek, streetwearu, dodatków i autorskiego designu. To przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą poznać twórców związanych z kulturą uliczną, odkryć limitowane kolekcje i znaleźć coś wyjątkowego. 4 lipca, w godzinach 12:00-16:00, na Starym Rynku przy Małej Scenie odbędą się Miejskie Perły, wyjątkowa ekspozycja samochodów, motocykli i projektów tworzonych z pasją przez miłośników motoryzacji. Wstęp na wszystkie wydarzenia miejskie jest bezpłatny i nie wymaga posiadania biletu na festiwal.

Wszystko gotowe

Przygotowania do dwunastej edycji dobiegają końca. Już za kilka dni plaża nad Wisłą ponownie zamieni się w tętniące życiem miasteczko festiwalowe. Na uczestników czekają dwie sceny, strefy partnerów, bogata oferta gastronomiczna, wydarzenia miejskie oraz trzy dni muzyki od popołudnia do późnych godzin nocnych. Bramy festiwalu będą otwierane codziennie o godzinie 16:00. Na stronie www.plhhfestival.pl dostępne są pełny harmonogram koncertów, program wydarzeń miejskich, mapa festiwalu oraz wszystkie najważniejsze informacje organizacyjne.

Organizatorzy są gotowi, by wspólnie z uczestnikami rozpocząć kolejny rozdział historii Polish Hip-Hop Festival.

"Przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad tym, aby stworzyć wydarzenie, które będzie czymś więcej niż festiwalem muzycznym. Polish Hip-Hop Festival to dziś przestrzeń spotkań całej kultury hip-hop, od koncertów, przez streetwear i tatuaż, po motoryzację i lokalnych twórców. W tym roku szczególnie zależało nam na pokazaniu pełnego obrazu współczesnej sceny, od legend gatunku po artystów, którzy za chwilę będą wyznaczać kierunki jej rozwoju. Wszystko jest gotowe. Teraz pozostaje już tylko jedno, spotkać się z Wami na plaży nad Wisłą i wspólnie napisać kolejny rozdział tej historii. Do zobaczenia w Płocku!"