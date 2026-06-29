Ivana Knoll kibicowała Chorwacji w samym staniku! Deszcz nie powstrzymał miss mundialu

Mecz decydującej kolejki fazy grupowej MŚ 2026 odbył się w Filadelfii, gdzie warunki atmosferyczne były mocno niesprzyjające z powodu opadów deszczu. Taka pogoda zupełnie nie przeszkodziła jednak Ivanie Knoll! Chorwatka pojawiła się na obiekcie ubrana w biały biustonosz, przylegające niebieskie legginsy i krawat w słynną biało-czerwoną chorwacką kratę. Całość uzupełniła skarpetami w kolorach narodowych i ogromną pewnością siebie, którą emanuje od poprzednich mistrzostw w Katarze.

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Padał deszcz, a Ivana Knoll w samym staniku na meczu Chorwacji

Znana modelka z radością robiła sobie pamiątkowe fotografie z innymi fanami, całkowicie ignorując kapryśną aurę nad stadionem. Promienny uśmiech nie opuszczał jej ani na moment, a skąpy ubiór sprawił, że obiektywy aparatów i wzrok kibiców były skierowane właśnie na nią.

Tradycyjnie już celebrytka nie zapomniała o swoich obserwatorach w internecie. Knoll na bieżąco dzieliła się na Instagramie materiałami z trybun, pokazując swoim fanom, jak spędza czas podczas piłkarskiego święta. Opublikowane posty szybko zyskały ogromną popularność. W komentarzach dyskutowano o śmiałej stylizacji fanki oraz jej niezachwianym entuzjazmie pomimo ulewy.

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Reprezentacja Chorwacji również mogła cieszyć się z udanego popołudnia, wygrywając z Ghaną 2:1 i przypieczętowując awans do kolejnego etapu turnieju. Ivana Knoll, będąca stałą bywalczynią najważniejszych turniejów, znów stała się jedną z głównych bohaterek w mediach i już zdążyła ostrzec słynnego Cristiano Ronaldo przed zbliżającym się meczem z jej drużyną w 1/16 finału! Więcej zdjęć miss mundialu 2022 znajdziesz w naszej galerii.