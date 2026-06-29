Ivana Knoll kibicowała Chorwacji w samym staniku! Deszcz nie powstrzymał miss mundialu

KH
Bartosz Olszewski
2026-06-29 12:05

Ivana Knoll po raz kolejny udowodniła, że potrafi skupić na sobie wzrok wszystkich wokół. Znana chorwacka fanka wspierała swoją reprezentację w meczu z Ghaną (2:1) w bardzo odważnym wydaniu. Mimo padającego deszczu nie zrezygnowała ze skąpego ubioru, doskonale bawiąc się na trybunach podczas mistrzostw świata! Spójrz na te zdjęcia.

Mecz decydującej kolejki fazy grupowej MŚ 2026 odbył się w Filadelfii, gdzie warunki atmosferyczne były mocno niesprzyjające z powodu opadów deszczu. Taka pogoda zupełnie nie przeszkodziła jednak Ivanie Knoll! Chorwatka pojawiła się na obiekcie ubrana w biały biustonosz, przylegające niebieskie legginsy i krawat w słynną biało-czerwoną chorwacką kratę. Całość uzupełniła skarpetami w kolorach narodowych i ogromną pewnością siebie, którą emanuje od poprzednich mistrzostw w Katarze.

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Ivana Knoll w odważnej stylizacji, w biustonoszu w biało-czerwoną kratę na meczu piłki nożnej, prezentuje promienną twarz i długie, ciemne włosy. O jej entuzjazmie i stylizacji przeczytasz więcej na naszym portalu.
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Padał deszcz, a Ivana Knoll w samym staniku na meczu Chorwacji

Znana modelka z radością robiła sobie pamiątkowe fotografie z innymi fanami, całkowicie ignorując kapryśną aurę nad stadionem. Promienny uśmiech nie opuszczał jej ani na moment, a skąpy ubiór sprawił, że obiektywy aparatów i wzrok kibiców były skierowane właśnie na nią.

Tradycyjnie już celebrytka nie zapomniała o swoich obserwatorach w internecie. Knoll na bieżąco dzieliła się na Instagramie materiałami z trybun, pokazując swoim fanom, jak spędza czas podczas piłkarskiego święta. Opublikowane posty szybko zyskały ogromną popularność. W komentarzach dyskutowano o śmiałej stylizacji fanki oraz jej niezachwianym entuzjazmie pomimo ulewy.

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Reprezentacja Chorwacji również mogła cieszyć się z udanego popołudnia, wygrywając z Ghaną 2:1 i przypieczętowując awans do kolejnego etapu turnieju. Ivana Knoll, będąca stałą bywalczynią najważniejszych turniejów, znów stała się jedną z głównych bohaterek w mediach i już zdążyła ostrzec słynnego Cristiano Ronaldo przed zbliżającym się meczem z jej drużyną w 1/16 finału! Więcej zdjęć miss mundialu 2022 znajdziesz w naszej galerii.

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