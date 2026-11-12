Czy zestaw LEGO® może być prezentem dla dorosłych? Marka LEGO i DESA Unicum przedstawiają „Sztukę obdarowywania”

Kiedy szukamy idealnego prezentu, często zapominamy, że prawdziwa radość kryje się w pasjach naszych bliskich. Współczesne hobby dorosłych przestały być jedynie sposobem na spędzanie wolnego czasu – stały się formą wyrażania siebie, elementem codziennych rytuałów i świadomych wyborów. Architektura, podróże, motoryzacja czy sztuka definiują to, w jaki sposób dorośli aranżują swoje przestrzenie i budują swoją tożsamość.

To właśnie te pasje marka LEGO przekłada na język zestawów LEGO Adults. Aby zainspirować do poszukiwania przemyślanych upominków, marka LEGO nawiązała współpracę z największym domem aukcyjnym w Polsce – DESA Unicum.

Autor: LEGO®/ Materiały prasowe

Marka LEGO inspiruje i rozwija twórców przyszłości, niezależnie od ich wieku. Wspierając rozwój poprzez zabawę, marka wierzy, że wyobraźnia, kreatywność i potrzeba tworzenia towarzyszą nam przez całe życie.

Zestawy LEGO Adults jako obiekty współczesnego designu

W dniach od 16 do 28 listopada jedna z przestrzeni w showroomie DESA Unicum zamieni się w kuratorską ekspozycję świątecznych inspiracji. Dzieła sztuki oraz wybrane zestawy LEGO Adults współtworzą tam jedną, spójną opowieść.

Zestawy klocków nie funkcjonują w tej aranżacji jako zwykłe produkty – zostały zaprezentowane jako obiekty designu wchodzące w naturalny dialog ze sztuką. Wspólny projekt marki LEGO i DESA Unicum udowadnia, że wyselekcjonowane przedmioty mogą być nośnikiem emocji, osobistych historii oraz stanowić dowód na to, że trafiony prezent to taki, który rezonuje z zainteresowaniami obdarowywanego.

Autor: LEGO®/ Materiały prasowe

Odkryj radość tworzenia

Zbliżający się okres przedświąteczny i sztuka wyboru idealnych podarunków zbiegają się w czasie z rosnącą potrzebą wytchnienia wśród dorosłych. Współpraca obu marek udowadnia, że poszukiwania wyjątkowego prezentu nie muszą być długie i wyczerpujące. Najbardziej trafione upominki często znajdują się na wyciągnięcie ręki - wystarczy jedynie spojrzeć przez pryzmat autentycznych pasji i zainteresowań bliskiej nam osoby. Jak pokazują globalne badania LEGO Play Well Study 2026, niemal trzy czwarte dorosłych uważa, że zajęcia twórcze pomagają im się wyciszyć, a gdy są one powiązane z ich zainteresowaniami, wskaźnik rośnie do ponad 90%. Zestawy z serii LEGO Adults, inspirowane sztuką, naturą, legendarnymi pojazdami czy architekturą, to wyrafinowane modele do ekspozycji i przede wszystkim podróż przez proces tworzenia. To szansa na ponowne odkrycie radości z tego, co kochamy – klocek po klocku, we własnym tempie.

Fizycznego wymiaru współpracy obu marek i instalacji „Sztuka obdarowywania” można doświadczyć w przestrzeni DESA Unicum w Warszawie od 16 do 28 listopada 2026 roku.

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