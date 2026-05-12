Eurowizja 2026 RELACJA NA ŻYWO: pierwszy półfinał z udziałem Polski 12.05.2026 [WYNIKI, WYSTĘPY]

Adrian Rybak
2026-05-12 21:29

Eurowizję 2026 czas zacząć! Już wkrótce poznamy nowego zwycięzcę, który odbierze statuetkę z rąk JJ-a. 12 maja to dzień pierwszego półfinału, w którym 15 państw zawalczy o miejsce w wielkim finale. Tego zaszczytu dozna tylko 10 z nich. Wśród kandydatów jest Polska, którą reprezentuje Alicja Szemplińska. Koncert możecie śledzić na bieżąco z ESKĄ.pl.

Eurowizja 2026: Mołdawia - Satoshi
Eurowizja 2026 to jedno z największych wydarzeń muzycznych tego roku. Zaczyna się najważniejszy konkurs muzyczny w Europie. Tegoroczne wydarzenie gości Wiedeń. Austria organizuje to wydarzenie z powodu zeszłorocznego zwycięstwa JJ-a z piosenką "Wasted Love". W tym roku wydarzenie będzie wyjątkowe, ponieważ Konkurs Piosenki Eurowizji świętuje 70-lecie. We wtorek 12.05.2026 reprezentanci z 15 krajów wystąpią na scenie, aby uzyskać głosy od widzów i jurorów. W tym gronie będzie reprezentantka Polski - Alicja Szemplińska, która wykona utwór "Pray". Relację na żywo możecie śledzić razem z ESKA.pl w tym artykule.

Eurowizja 2026 - jak głosować na Polskę w pierwszym półfinale 12.05.2026?

Na żywo

Eurowizja 2026 - pierwszy półfinał. Relacja koncertu z Wiednia 12.05.2026

21:28

Portugalia! Na scenie zespół Bandidos Do Cante i "Rosa".

21:23

Czas na Grecję! Akylas uznawany jest za jednego z faworytów. Da performance z piosenką "Ferto".

21:19

Chorwacja 2 lata temu była dosłownie o włos od wygrania Eurowizji. Teraz reprezentuje ją zespół żeński Lelek z folkową piosenką "Andromeda".

21:15

Drugi na scenie kraj, który wygrał aż 7 razy! Szwecję reprezentuje Felicia z "My System".

21:11

Satoshi miał niedawno wywiad z ESKA! Zobaczcie go niżej. 

21:11

Pierwsza na scenie powracająca po roku Mołdawia. Satoshi z gośćmi zaśpiewają "Viva, Moldova!".

21:10

Zaczynamy!

21:10

Alicja Szemplińska wystąpi jako 14. w kolejności. Pojawi się na scenie jako przedostatnia. 

21:06

Na scenie są już prowadzący: Victoria Swarovski i Michael Ostrowsky. 

21:02

Na otwarcie materiał na cześć historii konkursu.

21:00

Zaczynamy jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji. Na żywo z hali Wiener Stadhalle w Wiedniu.

20:50

Eurowizja 2025 już za 10 minut. Bądźcie z nami!

Eurowizja 2026 - pierwszy półfinał. UCZESTNICY

12 maja 2026 o awans do wielkiego finału Eurowizji zawalczą:

  1. Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
  2. Szwecja: Felicia - "My System"
  3. Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
  4. Grecja: Akylas - "Ferto"
  5. Portugalia: Bandidos do Cante - "Rosa"
  6. Gruzja: Bzikebi - "On Replay"
  7. Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
  8. Czarnogóra: Tamara Živković - "Nova zora"
  9. Estonia: Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True"
  10. Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
  11. Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
  12. Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
  13. San Marino: Senhit - "Superstar"
  14. Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
  15. Serbia: Lavina - "Kraj mene"
