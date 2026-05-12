Eurowizja 2026 RELACJA NA ŻYWO: pierwszy półfinał z udziałem Polski 12.05.2026 [WYNIKI, WYSTĘPY]

Spis treści
Eurowizja 2026 - pierwszy półfinał. RELACJA
Eurowizja 2026 to jedno z największych wydarzeń muzycznych tego roku. Zaczyna się najważniejszy konkurs muzyczny w Europie. Tegoroczne wydarzenie gości Wiedeń. Austria organizuje to wydarzenie z powodu zeszłorocznego zwycięstwa JJ-a z piosenką "Wasted Love". W tym roku wydarzenie będzie wyjątkowe, ponieważ Konkurs Piosenki Eurowizji świętuje 70-lecie. We wtorek 12.05.2026 reprezentanci z 15 krajów wystąpią na scenie, aby uzyskać głosy od widzów i jurorów. W tym gronie będzie reprezentantka Polski - Alicja Szemplińska, która wykona utwór "Pray". Relację na żywo możecie śledzić razem z ESKA.pl w tym artykule.
ZOBACZ TAKŻE: Eurowizja 2026 - jak głosować na Polskę w pierwszym półfinale 12.05.2026? Numery SMS we wszystkich krajach
Eurowizja 2026 - pierwszy półfinał. Relacja koncertu z Wiednia 12.05.2026
21:28
Portugalia! Na scenie zespół Bandidos Do Cante i "Rosa".
21:23
Czas na Grecję! Akylas uznawany jest za jednego z faworytów. Da performance z piosenką "Ferto".
21:19
Chorwacja 2 lata temu była dosłownie o włos od wygrania Eurowizji. Teraz reprezentuje ją zespół żeński Lelek z folkową piosenką "Andromeda".
21:15
Drugi na scenie kraj, który wygrał aż 7 razy! Szwecję reprezentuje Felicia z "My System".
21:11
Satoshi miał niedawno wywiad z ESKA! Zobaczcie go niżej.
21:11
Pierwsza na scenie powracająca po roku Mołdawia. Satoshi z gośćmi zaśpiewają "Viva, Moldova!".
21:10
Zaczynamy!
21:10
Alicja Szemplińska wystąpi jako 14. w kolejności. Pojawi się na scenie jako przedostatnia.
21:06
Na scenie są już prowadzący: Victoria Swarovski i Michael Ostrowsky.
21:02
Na otwarcie materiał na cześć historii konkursu.
21:00
Zaczynamy jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji. Na żywo z hali Wiener Stadhalle w Wiedniu.
20:50
Eurowizja 2025 już za 10 minut. Bądźcie z nami!
Eurowizja 2026 - pierwszy półfinał. UCZESTNICY
12 maja 2026 o awans do wielkiego finału Eurowizji zawalczą:
- Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
- Szwecja: Felicia - "My System"
- Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
- Grecja: Akylas - "Ferto"
- Portugalia: Bandidos do Cante - "Rosa"
- Gruzja: Bzikebi - "On Replay"
- Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
- Czarnogóra: Tamara Živković - "Nova zora"
- Estonia: Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True"
- Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
- Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
- Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
- San Marino: Senhit - "Superstar"
- Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
- Serbia: Lavina - "Kraj mene"