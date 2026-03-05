ESKA Odwołuje Zimę 2026. Atlantyk zamiast mrozu, słońce zamiast śniegu

ESKA Odwołuje Zimę” to projekt, który od ponad 20 lat udowadnia, że marzenia rządzą się swoimi prawami i nie muszą iść w parze z rytmem kalendarza. W środku zimy rozgłośnia wysyła swoich słuchaczy do ciepłych miejsc, gdzie zamiast śniegu jest złoty piasek, a zamiast ciepłej, wełnianej czapki czeka na nas kapelusz z szerokim rondem.

W najnowszej edycji główna nagroda to pakiet wyjazdowy dla dwojga: lot z Warszawy na Wyspy Kanaryjskie i rejs po Atlantyku włoskim statkiem Costa Fortuna. Trasa robi wrażenie – Teneryfa, La Palma, Gomera, Lanzarote, Gran Canaria, a nawet Madera. Brzmi jak plan na lato? A to środek zimy.

Rejs pełen muzyki i pozytywnych emocji

Na pokładzie nie ma miejsca na nudę. Baseny, jacuzzi, restauracje, scena teatralna, dyskoteka, strefa wellness – każdy znajdzie coś dla siebie. Do tego na statku pojawią się prezenterzy Radia ESKA i ESKA TV – Krzysztof "Jankes" Jankowski, Kasia Węsierska, Kamil Nosel, Ola Kot – oraz gość specjalny, Roxie Węgiel.

To nie będzie zwykły urlop. To raczej pływający festiwal energii, relacji na żywo i spontanicznych momentów, które zostają w głowie na długo. Radio prowadzi transmisje z pokładu, więc przygodę mogą śledzić także ci, którzy zostają w kraju.

Bezpieczeństwo? To podstawa dobrej zabawy

Podróże to emocje, ale też odpowiedzialność. O bezpieczeństwo uczestników wyjazdu dba Balcia Insurance, oferując kompleksowe ubezpieczenie BALCIA TRAVEL, które zapewnia spokojną zabawę i pełną ochronę podczas całego wyjazdu.

W praktyce oznacza to, że uczestnicy mogą naprawdę odetchnąć, skupić się na widokach, zachodach słońca nad oceanem i atrakcjach na pokładzie. O resztę zadbali organizatorzy i BALCIA TRAVEL.

Jak dołączyć do akcji?

Mechanizm jest prosty. Wystarczy wysłać SMS o treści ESKA pod numer 7311 (3,69zł z VAT) lub zgłosić się przez formularz online na stronie eoz.eska.pl. To loteria, więc liczy się odrobina szczęścia – ale jak wiadomo, kto nie próbuje, ten nie wygrywa.

Zima? Oficjalnie odwołana!

Akcja "ESKA Odwołuje Zimę 2026" udowadnia, że nawet najbardziej szary miesiąc można pokolorować słońcem. Nie zwlekaj i daj się ponieść przygodzie!

