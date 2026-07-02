ESKA Summer Camp 2026 rusza w trasę! Wpadnij do strefy Good Mood od Żabki

ESKA Summer Camp 2026 – gdzie się spotkamy?
- Mikołajki – 4–5 lipca
- Łeba – 11–12 lipca
- Szczyrk – 18–19 lipca
- Krynica Morska – 25–26 lipca
- Kołobrzeg – 1–2 sierpnia
- Mrągowo – 8–9 sierpnia
Każdy przystanek zamieni się w wakacyjne miasteczko pełne dobrej energii. W programie znajdą się sportowe aktywności, konkursy, animacje oraz atrakcje dla dzieci i dorosłych.
Sięgnij po dobry nastrój w strefie Good Mood
Jednym z miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić podczas ESKA Summer Camp, będzie strefa Good Mood od Żabki. To przestrzeń pełna pozytywnej energii, w której będzie można zrobić sobie chwilę przerwy między kolejnymi atrakcjami i sięgnąć po coś pysznego.
Good Mood to marka stworzona z myślą o poprawie nastroju – w jej ofercie znajdują się słodycze, przekąski, desery i lody, które świetnie sprawdzają się podczas letnich wyjazdów. W strefie nie zabraknie również konkursów, niespodzianek i okazji do wspólnych zdjęć.
Marka, która wywołuje uśmiech
Good Mood poprawia humor już od pierwszego spojrzenia! To słodycze, przekąski i napoje stworzone po to, by dawać radość – pysznym smakiem, kolorowym designem i dobrą ceną. W ofercie znajdziesz czekolady, ciastka, wafelki i rogaliki, desery oraz lody – idealne, gdy masz ochotę na coś słodkiego: do kawy, w pracy czy w drodze.
Pełne koloru i uśmiechu
Good Mood łatwo rozpoznać na półce dzięki charakterystycznej żółtej barwie i „śmiejącym się oczom”, które przywodzą na myśl emotikony i kultowego Smiley'a – symbole codziennej radości.
Każdy produkt ożywa dzięki prostemu trikowi: doklejanym oczom inspirowanym zabawą Googly Eyes. To one nadają mu charakter i sprawiają, że marka dosłownie „patrzy” z uśmiechem! Baw się tą marką kreatywnie i odkryj swojego ulubionego Good Mood hero.
Dlaczego Good Mood?
Bo każdy zasługuje na chwilę radości. Z Good Mood możesz po prostu się uśmiechnąć – ciesząc się smakiem, kolorem i dobrą energią każdego dnia.
Smak, który daje dobre emocje
Produkty Good Mood tworzone są z troską o jakość i środowisko. Wszystkie wyroby z kakao posiadają certyfikat Rainforest Alliance, a olej palmowy używany w produkcji pochodzi ze zrównoważonych źródeł.
Wpadnij do strefy Good Mood, złap pozytywną energię i przekonaj się, że dobry nastrój naprawdę smakuje najlepiej!
Materiał sponsorowany