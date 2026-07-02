ESKA Summer Camp 2026 rusza w trasę z BYD!

Autor: ESKA/Żabka / Materiały prasowe

Autor: BYD/ Materiały prasowe

Gdzie zawita ESKA Summer Camp?

Mikołajki – 4–5 lipca

– 4–5 lipca Łeba – 11–12 lipca

– 11–12 lipca Szczyrk – 18–19 lipca

– 18–19 lipca Krynica Morska – 25–26 lipca

– 25–26 lipca Kołobrzeg – 1–2 sierpnia

– 1–2 sierpnia Mrągowo – 8–9 sierpnia

Na wszystkich uczestników czekać będą wakacyjne atrakcje, konkursy oraz aktywności dla całych rodzin.

Odwiedź strefę BYD i odkryj gamę modeli BYD – od hybryd po samochody elektryczne

Autor: BYD/ Materiały prasowe

Podczas ESKA Summer Camp warto odwiedzić strefę BYD, gdzie będzie można z bliska zobaczyć gamę nowoczesnych samochodów hybrydowych i elektrycznych marki BYD.

Na miejscu BYD zaprezentuje modele łączące innowacyjne technologie, nowoczesny design oraz wysoki komfort użytkowania. Niezależnie od tego, czy szukasz samochodu na co dzień, rodzinnych podróży czy dalszych wyjazdów, w strefie BYD poznasz rozwiązania dopasowane do różnych potrzeb i stylów życia.

To doskonała okazja, aby usiąść za kierownicą wybranych modeli, porozmawiać z ekspertami BYD i dowiedzieć się więcej o zaletach napędów hybrydowych oraz elektrycznych – wszystko w wakacyjnej, swobodnej atmosferze, bez presji i zobowiązań.

Konsultanci BYD chętnie odpowiedzą na pytania dotyczące zasięgu, ładowania czy codziennego użytkowania samochodów hybrydowych i elektrycznych, a także atrakcji i niespodzianek dla całych rodzin.

Skimboarding - aktywacja w duchu BYD

Na miłośników aktywnego wypoczynku czeka również skimboarding - jedna z najbardziej widowiskowych atrakcji tegorocznej trasy, której partnerem jest właśnie BYD. To połączenie nowoczesnej motoryzacji i letnich emocji: chwila adrenaliny na desce, a zaraz potem okazja, by usiąść za kierownicą elektrycznego SUV-a i poczuć, jak wygląda przyszłość motoryzacji już dziś.

Wpadnij do strefy BYD podczas ESKA Summer Camp, poznaj modele hybrydowe i elektryczne, sprawdź skimboarding i przekonaj się, że nowoczesna motoryzacja może dostarczać tyle samo emocji, co wakacyjne przygody!

Materiał sponsorowany