Wojciech Szczęsny i Jan Bednarek z żonami przyłapani w Sopocie. Zobaczcie!

Gwiazdy futbolu z żonami relaksują się w Sopocie

Bramkarz reprezentacji Polski wraz z kolegą z kadry oraz ich żonami delektowali się piękną pogodą nad Bałtykiem. Podczas niespiesznego spaceru sporo rozmawiali, po czym udali się na wspólny posiłek do jednego z lokali blisko plaży. Obrońca biało-czerwonych najwyraźniej miał ochotę na coś na ząb, jedząc przekąskę prosto z ręki. Ze względu na dość wysokie temperatury obydwie pary najprawdopodobniej chłodziły się zimną wodą, serwując sobie chwilę orzeźwienia.

Więcej szczegółów i bogatą galerię zdjęć znajdziecie w artykule "Super Expressu" (TUTAJ).

Uśmiechnięty Szczęsny pozuje z młodym fanem z koszulką Yamala

Reprezentanci Polski próbowali wmieszać się w tłum urlopowiczów, jednak rozpoznawalne twarze przyciągały wzrok przechodniów. Do Wojciecha Szczęsnego podszedł chociażby młody entuzjasta piłki nożnej, który odważnie poprosił go o zrobienie pamiątkowego zdjęcia. Co ciekawe, na sobie miał koszulkę Lamine'a Yamala w barwach reprezentacji Hiszpanii. Bramkarz nie miał z tym problemu i chętnie zamienił z młodym kibicem parę słów.

Szczegóły nadmorskiej wycieczki Szczęsnego i Bednarka

Cała wizyta nad morzem rozpoczęła się od męskiego zwiadu. Szczęsny i Bednarek przeszli się najpierw sami plażą, by następnie wrócić do hotelu Sheraton. Po krótkim czasie z budynku wyszli już we czwórkę. Skierowali się do restauracji White Marlin usytuowanej przy samej plaży. Zostali w niej przez około dwie godziny, jedząc lunch i popijając go kawą z wodą. Wracając alejką, chcieli wynająć hulajnogi, z czego jednak ostatecznie zrezygnowali. Ich uwadze nie umknęły także lokalne kramy – obejrzeli je, choć nie zdecydowali się na zakupy. Ich przechadzka znalazła finał ponownie pod słynnym hotelem.

Kolejne wspólne wakacje Szczęsnych i Bednarków

To nie pierwszy raz, kiedy Szczęśni i Bednarkowie spędzają wolny czas w swoim towarzystwie w tym roku. Obydwie rodziny zamieszczały wcześniej w mediach społecznościowych ujęcia, które udokumentowały ich wspólne, słoneczne wakacje w urokliwej Turcji.