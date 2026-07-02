Logitech G Connect: przełomowy turniej Counter-Strike 2 w Warszawie! Co trzeba wiedzieć?

Logitech G Connect. Nowa era w Counter-Strike 2

Warszawa, 1 lipca 2026 roku – ta data zapoczątkowuje nową erę w polskim i europejskim e-sporcie. Logitech G oraz Fantasyexpo z dumą ogłaszają start Logitech G Connect – długo wyczekiwanego turnieju Counter-Strike 2. Jego głównym celem jest otwarcie nowych dróg rozwoju dla aspirujących drużyn, które marzą o podboju globalnej sceny. Wydarzenie, które odbędzie się we wrześniu w Warszawie, stanowi bezpośrednią odpowiedź na dynamicznie zmieniający się krajobraz e-sportowy i rosnące znaczenie systemu VRS (Valve Regional Standings).

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Dlaczego Logitech G Connect jest tak ważny? Ranking VRS na celowniku

Ostatnie zmiany w ekosystemie Counter-Strike 2 sprawiły, że punkty rankingowe VRS stały się cenniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dziś to właśnie one decydują o zaproszeniach do najbardziej prestiżowych międzynarodowych turniejów, w tym legendarnego Majora w Singapurze. Niestety, w tej nowej rzeczywistości czołowe zespoły regularnie otrzymują szanse na poprawienie swojej pozycji, podczas gdy wschodzące organizacje często borykają się z brakiem platformy do zaprezentowania swoich umiejętności i zdobycia tak potrzebnych punktów.

W Logitech G naszym celem jest otwieranie drzwi przed ambitnymi zawodnikami i organizacjami. Oferując uczciwy dostęp do oficjalnych spotkań, cennych punktów VRS oraz wartościowego doświadczenia offline, inwestujemy w przyszłość Counter-Strike 2. Logitech G Connect nie jest projektem opartym na ekskluzywności – jego celem jest stworzenie szansy na przełom dla każdej ciężko pracującej drużyny – mówi Sebastiaan de Lange Head of Gaming EU, Logitech G.

Turniej, który stawia na rozwój i aktualną formę

Twórcy Logitech G Connect zaprojektowali go tak, aby nagradzać przede wszystkim aktualną formę i osiągnięcia, a nie jedynie historyczną renomę. Innowacyjny format, łączący otwarte kwalifikacje z zaproszonymi drużynami, gwarantuje, że każda organizacja – niezależnie od etapu rozwoju – otrzymuje realną szansę na rywalizację i awans.

Kluczowe elementy Logitech G Connect:

Integracja z VRS: Każdy mecz ma znaczenie! Wyniki bezpośrednio wpływają na pozycję drużyn w rankingu, co sprawia, że postępy są mierzalne, a rozwój odpowiednio wynagradzany.

Przejrzysta ścieżka awansu: Od otwartych kwalifikacji, przez emocjonujące rozgrywki w studio LAN, aż po wielki finał przed publicznością w EXPO XXI – harmonogram turnieju jest jasny i zrozumiały dla każdego uczestnika.

Harmonogram i struktura turnieju: Od kwalifikacji po finały w EXPO XXI

Przygotujcie się na miesiąc pełen e-sportowych emocji! Oto szczegółowy plan Logitech G Connect:

Otwarte kwalifikacje: 22–23 sierpnia (online, FACEIT) Każda uprawniona drużyna może wziąć udział w tych kwalifikacjach. Dwa najlepsze zespoły awansują do kolejnego etapu, otwierając sobie drzwi do dalszej rywalizacji.

Zamknięte kwalifikacje: 27 sierpnia – 5 września W tej fazie zobaczymy 24 drużyny – 22 zaproszone na podstawie rankingu VRS oraz 2, które wywalczyły sobie miejsce w otwartych kwalifikacjach. Stawką będzie awans do turnieju LAN w Warszawie.

Studio LAN: 17–19 września (Warszawa) 12 najlepszych drużyn zmierzy się w profesjonalnym środowisku turniejowym. Będą walczyć o miejsce w wielkim finale, dając z siebie wszystko przed kamerami.

Finały LAN: 22–23 września, EXPO XXI, Warszawa Cztery najlepsze zespoły staną na scenie areny, aby rywalizować o mistrzowski tytuł, część puli nagród wynoszącej 100 000 dolarów oraz znaczący awans w rankingu VRS. To będzie prawdziwa gratka dla kibiców!

Więcej niż tylko turniej. To realna szansa na karierę

Dla wielu organizacji, znajdujących się tuż poza światową czołówką, Logitech G Connect to coś więcej niż kolejny turniej. Dzięki połączeniu oficjalnych spotkań wpływających na ranking VRS oraz rozgrywek online i LAN, uczestnicy otrzymują możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, zdobycia cennego doświadczenia oraz osiągnięcia wyników, które mogą realnie wpłynąć na ich dalszą karierę e-sportową.

W przeciwieństwie do wydarzeń opartych wyłącznie na zaproszeniach, Logitech G Connect stawia na otwartość i sportową rywalizację. Format został zaprojektowany tak, aby zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i nowe drużyny mogły rozwijać się, zdobywać widoczność i budować swoją pozycję na scenie e-sportowej.

Jak śledzić Logitech G Connect?

Nie przegapcie żadnej akcji! W ramach zaangażowania w transparentną komunikację, Logitech G oraz Fantasyexpo będą publikować aktualizacje, materiały zza kulis i najważniejsze momenty turnieju za pośrednictwem kanałów @LogitechGEsports oraz @Fantasyexpo. Kibice będą mogli śledzić przebieg rozgrywek online oraz uczestniczyć w finałach LAN w Warszawie, wspierając swoje ulubione drużyny na żywo.