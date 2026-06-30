Duchowa Japonia oczami podróżniczek – świątynie, pielgrzymka i spotkania, które nadają podróży sens

Japonia i jej świątynie

Podczas spotkania uczestnicy poznają religijne i kulturowe dziedzictwo Japonii z dwóch różnych perspektyw. Pierwsza część poświęcona będzie świątyniom shintōistycznym, druga natomiast zabierze słuchaczy do świata buddyjskich klasztorów oraz na wyjątkową wyspę Shikoku, znaną z jednej z najważniejszych pielgrzymek w Japonii.

Dodatkową atrakcją będzie niewielka wystawa prezentująca materiały turystyczne dotyczące Shikoku, dzięki której będzie można lepiej poznać ten mniej oczywisty region Kraju Kwitnącej Wiśni.

Świątynie shintō i szlak Tenmangū

Pierwszą prelekcję poprowadzi japonistka Katarzyna Koper, która wyjaśni, czym są świątynie shintō (jinja), jak przebiega ich zwiedzanie oraz jakie symbole i rytuały warto znać. Szczególna uwaga zostanie poświęcona świątyniom Tenmangū, związanym z bóstwem nauki Sugawarą no Michizane. Uczestnicy usłyszą także o ciekawych miejscach znajdujących się w ich sąsiedztwie i poznają praktyczne wskazówki dla osób planujących podróż do Japonii.

Pielgrzymka szlakiem 88 świątyń

Drugą część wydarzenia poprowadzi fotografka, reportażystka i podróżniczka Joanna Murzydło. Opowie o znaczeniu buddyjskich świątyń (tera), a następnie zabierze uczestników na wyspę Shikoku – miejsce słynnej pielgrzymki Ohenro, prowadzącej przez 88 świątyń związanych z mnichem Kūkai, znanym również jako Kōbō Daishi.

Podróżniczka podzieli się własnymi doświadczeniami z przejścia całej trasy, opowie o spotkaniach z mieszkańcami oraz o tym, jak wygląda wielotygodniowa wędrówka przez jedną z najbardziej duchowych części Japonii.

Książka Joanny Murzydło

Po zakończeniu wydarzenia, poza murami Ambasady Japonii, będzie można kupić bezpośrednio od autorki książkę „Wyspa Ohenro-san” i zdobyć autograf.

Publikacja powstała na podstawie zapisków z pielgrzymki odbytej wiosną 2025 roku, w czasie kwitnienia sakury. Joanna Murzydło pokonała wtedy około 1200 kilometrów wokół wyspy Shikoku, z czego ponad 1050 kilometrów pieszo, odwiedzając wszystkie 88 świątyń szlaku Kōbō Daishi w zaledwie 37 dni. Książka liczy 192 strony, łączy praktyczny przewodnik po pielgrzymce z osobistymi wspomnieniami oraz zawiera około 120 stron autorskich fotografii.

Autorka podkreśla także społeczny wymiar swojej działalności. Podczas wyprawy prowadziła akcję wysyłania pocztówek z Japonii, z której dochód przekazała Fundacji Web-Korki. Również obecnie 5 procent ze sprzedaży książki trafia na działania fundacji wspierającej dzieci z domów dziecka i wolontariuszy.

Informacje o wydarzeniu

Spotkanie „Śladami japońskiego sacrum: o świątyniach i duchowych szlakach Japonii” odbędzie się 2 lipca o godz. 17:30 w Wydziale Informacji i Kultury Ambasady Japonii przy Al. Ujazdowskich 51 w Warszawie. Udział jest bezpłatny, a wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana.

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