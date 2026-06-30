Mistrzostwa świata 2026. Kto zagra w kolejnej rundzie po dreszczowcu w Bostonie

Zacięta walka na stadionie w Bostonie

Spotkanie w ramach 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata 2026 dostarczyło kibicom wielu sportowych emocji. Na trybunach amerykańskiego obiektu zasiadło dokładnie 63 945 spragnionych wrażeń widzów. Zespoły od pierwszego gwizdka marokańskiego arbitra Jalala Jayeda toczyły niezwykle wyrównany pojedynek. Stawka tego starcia sprawiła, że żadna z drużyn nie chciała podjąć zbędnego ryzyka w początkowej fazie. Walka o awans do kolejnej rundy turnieju okazała się bardzo wymagająca dla obu stron.

Pierwsza połowa meczu zakończyła się niespodziewanym prowadzeniem drużyny z Ameryki Południowej. W 42. minucie na listę strzelców wpisał się Julio Enciso, który pokonał bramkarza celnym strzałem głową. Niemiecka drużyna musiała zareagować na ten niekorzystny obrót spraw i szybko ruszyła do odrabiania strat po zmianie stron. Europejski zespół zintensyfikował swoje ataki, szukając każdej dogodnej okazji do wyrównania stanu rywalizacji. W rezultacie widowisko nabrało jeszcze większego tempa i nieprzewidywalności dla zgromadzonych na obiekcie fanów.

Dogrywka wyłoni zwycięzcę zaciętego starcia

Reprezentacja Niemiec dopięła swego niedługo po wznowieniu gry w drugiej części tego ważnego spotkania. W 54. minucie niezawodny Kai Havertz doprowadził do cennego wyrównania, również uderzając piłkę głową. Od tego momentu obie jedenastki miały swoje szanse, jednak żadna nie potrafiła przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę przed końcem regulaminowego czasu. Na boisku toczyła się ostra walka fizyczna, co zaowocowało żółtą kartką dla Andresa Cubasa z Paragwaju. Wynik 1:1 utrzymał się ostatecznie aż do końcowego gwizdka arbitra z Maroka.

Remis w regulaminowym czasie oznacza, że piłkarze muszą przygotować się do niezwykle wyczerpującej dogrywki. Zasady turnieju wymagają bezwzględnego wyłonienia zwycięzcy, który otrzyma przepustkę do kolejnej fazy mistrzostw świata. Dodatkowe trzydzieści minut rywalizacji będzie prawdziwym sprawdzianem wytrzymałości dla zawodników obu drużyn narodowych. Ewentualny brak rozstrzygnięcia doprowadzi do serii rzutów karnych, które zadecydują o ostatecznych losach cennego awansu. Zgromadzeni na obiekcie widzowie z ogromnym napięciem oczekują na wznowienie gry na murawie.