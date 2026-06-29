Kolejny transfer klubu Wieczysta Kraków. Kim jest nowy skrzydłowy?

Nowy skrzydłowy w krakowskim zespole

25-letni Christopher Lungoyi podpisał z klubem dwuletni kontrakt. Porozumienie zawiera również opcję przedłużenia współpracy o kolejny sezon. Piłkarz urodził się w Kinszasie w Demokratycznej Republice Konga. Wychowywał się jednak od najmłodszych lat w Szwajcarii. Tamtejszą reprezentację młodzieżową reprezentował na arenie międzynarodowej.

Skrzydłowy zdobywał szlify w znanych europejskich akademiach piłkarskich. Trenował między innymi w takich zespołach jak Servette Genewa, FC Porto oraz FC Lugano. W styczniu 2021 roku zawodnik został wytransferowany do Juventusu Turyn. Włoski klub zapłacił za niego 3,4 miliona euro. Gracz nie zdołał jednak przebić się do pierwszej drużyny utytułowanego zespołu z Turynu.

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Po epizodzie we Włoszech zawodnik był wielokrotnie wypożyczany do innych zespołów. Reprezentował barwy FC St. Gallen, Ascoli oraz Yverdon Sport. We wrześniu 2024 roku przeniósł się definitywnie do tureckiego Gaziantep FK. W poprzednim sezonie rozegrał 29 meczów w tamtejszej ekstraklasie. W trakcie tych ligowych spotkań trzykrotnie wpisał się na listę strzelców.

Szwajcar to już piąty letni transfer krakowskiego beniaminka. Do drużyny dołączyli wcześniej Tobias Christensen, Ben Lederman, Duje Dujmovic oraz Matus Vojtko. Obecnie zespół przebywa na przedsezonowym zgrupowaniu w austriackim Krems an der Donau. Inauguracyjny mecz w nowym sezonie zaplanowano na 24 lipca. Krakowska ekipa zmierzy się wtedy na wyjeździe z zespołem Radomiaka Radom.