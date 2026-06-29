Wieczysta pozyskała szwajcarskiego skrzydłowego. Kim jest nowy zawodnik?

Kim jest nowy piłkarz beniaminka?

Christopher Lungoyi związał się z krakowskim zespołem nową, dwuletnią umową. Kontrakt 25-letniego skrzydłowego zawiera opcję przedłużenia o kolejny sezon. Urodzony w Kinszasie na terenie Demokratycznej Republiki Konga zawodnik dorastał w Szwajcarii. W przeszłości reprezentował ten kraj w kadrach młodzieżowych. Teraz będzie kontynuował swoją karierę na polskich boiskach najwyższej klasy rozgrywkowej.

Szwajcarski gracz szkolił się w przeszłości w znanych europejskich akademiach piłkarskich. Występował w młodzieżowych drużynach Servette Genewa, FC Porto oraz FC Lugano. W styczniu 2021 roku został sprzedany do Juventusu Turyn za kwotę 3,4 miliona euro. We włoskim gigancie nie przebił się jednak do pierwszej drużyny. Następnie przebywał na wypożyczeniach w takich klubach jak FC St. Gallen, Ascoli oraz Yverdon Sport.

Jak wyglądają letnie transfery zespołu?

Szwajcar we wrześniu 2024 roku przeniósł się oficjalnie do tureckiego zespołu Gaziantep FK. W klubie tym spędził łącznie dwa ostatnie sezony swojej dotychczasowej kariery. W minionych rozgrywkach tureckiej ekstraklasy wystąpił w 29 spotkaniach, w których strzelił trzy gole. Christopher Lungoyi jest już piątym wzmocnieniem krakowskiego klubu w letnim oknie transferowym. Sztab szkoleniowy mocno liczy na jego doświadczenie zdobyte na zagranicznych boiskach.

Wcześniej drużynę wzmocnili norweski pomocnik Tobias Christensen z Rapidu Bukareszt oraz Ben Lederman z Maccabi Tel Awiw. Do krakowskiego zespołu dołączyli także chorwacki stoper Duje Dujmovic ze Zrinjskiego Mostar i słowacki obrońca Matus Vojtko z Lechii Gdańsk. Obecnie drużyna przebywa na przedsezonowym zgrupowaniu w austriackim Krems an der Donau. Na inaugurację rozgrywek piłkarze zmierzą się 24 lipca w meczu wyjazdowym z Radomiakiem Radom.