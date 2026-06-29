Robert Lewandowski w nowym klubie. Sensacyjny transfer do USA stał się faktem

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-06-29 22:31

To już pewne, kapitan reprezentacji Polski przenosi się za ocean. Przedstawiciele Chicago Fire za pośrednictwem swoich oficjalnych kanałów komunikacyjnych potwierdzili zawarcie porozumienia z Robertem Lewandowskim. W sieci pojawiły się już fotografie snajpera w barwach amerykańskiej drużyny.

Robert Lewandowski w czerwonym stroju Chicago Fire, symbolizującym transfer do MLS, z napisem Robert Lewandowski na tle. Na naszym portalu znajdziesz więcej szczegółów o jego debiucie.
Autor: Chicago Fire/ Materiały prasowe

Koniec domysłów stał się faktem, ponieważ Robert Lewandowski oficjalnie dołączył do Chicago Fire. Polski atakujący parafował wysoce opłacalne porozumienie i przeniósł się do amerykańskiej ligi MLS, w której rywalizuje między innymi Lionel Messi. Dopięto wszelkie niezbędne procedury, a kapitana kadry narodowej zaprezentowano w nowym trykocie na oficjalnych klubowych platformach społecznościowych.

ROBERT LEWANDOWSKI PRZYCHODZI DO CHICAGO! Podpisaliśmy kontrakt z globalną ikoną piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski Robertem Lewandowskim! - pochwalił się klub w komunikacie.

Warunki kontraktu Lewandowskiego w Chicago Fire. Kiedy zaplanowano debiut?

Doniesienia o tym ruchu pojawiły się wcześniej za sprawą niemieckiej agencji DPA, która sugerowała rychłe sfinalizowanie dwuletniego porozumienia ze stroną amerykańską i dopinanie ostatnich detali transakcji. Kapitan biało-czerwonych zaliczył w poniedziałek obowiązkowe badania lekarskie, a następnie złożył stosowny podpis na dokumentach. Jego pierwszy występ na amerykańskiej ziemi zaplanowano wstępnie na 16 lipca, gdy rywalem nowej drużyny z Chicago będzie Vancouver Whitecaps.

Porozumienie zawarte między polskim graczem a włodarzami Chicago Fire będzie obowiązywać przez dwa lata, jednak zawiera dodatkową klauzulę umożliwiającą prolongatę o kolejny sezon. Ten głośny ruch wiąże się z ogromnym zastrzykiem gotówki, opiewającym na blisko dwadzieścia milionów dolarów rocznie. Dzięki tak wynegocjowanym warunkom gwiazdor natychmiast uplasował się na drugiej pozycji wśród najlepiej wynagradzanych graczy całych rozgrywek MLS, ustępując w tym aspekcie wyłącznie Argentyńczykowi, Lioneli Messiemu.

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